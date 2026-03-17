アイシン、水素社会を支える発電・水素製造技術を展示～「H2＆FC EXPO」に「可搬型FC発電機」などを出展～

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、本日3月17日（火）から19日（木）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「第25回H2＆FC EXPO（水素・燃料電池展、主催：RX Japan株式会社）」において、トヨタグループブースに「可搬型FC発電機」と「小規模水素製造PEM※水電解パッケージ」を出展します。

本展示では、水素を活用した技術として、発電から水素製造までに関わる2製品を紹介します。





可搬型FC発電機「可搬型FC発電機」は、燃料電池車（FCEV）や家庭用燃料電池「エネファーム」で培った技術を応用した、可搬型の燃料電池発電機です。水素カートリッジなどから供給した水素を燃料とし、燃料電池によって発電を行います。独自の制御技術により、高効率・高出力と優れた静音性を両立するとともに、搭載レイアウトの最適化により小型・軽量化を実現しています。土木・建設現場やレジャー、災害時の非常用電源のほか、屋内イベントなど、幅広い利用シーンを想定しています。

小規模水素製造PEM水電解パッケージ

「小規模水素製造PEM水電解パッケージ」は、水を電気分解して水素を製造する地産地消型の水電解装置です。家庭用燃料電池「エネファーム」で培った水素製造マネジメントシステムを活用することで、長寿命と安定供給の両立を実現しています。

アイシンはこれからも、水素社会の実現に向けた技術開発を幅広く加速させ、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。



※ Proton Exchange Membrane



＜関連リンク＞

・アイシンの水素を活用した技術開発（アイシン公式オウンドメディアAIThink）(https://pre.aisin.com/jp/aithink/innovation/blog/005846.html)

・H2＆FC EXPO公式サイト（RX Japan株式会社のサイトへリンクします）(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html)