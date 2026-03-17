【春限定】桜餅＆うぐいす餅を“和スイーツかき氷”に。横浜の沖縄かき氷専門店SAPURA、大粒あんこが主役の限定2種を販売開始
■大粒あんこを軸に、桜餅とうぐいす餅をかき氷で再現
SAPURAの看板メニュー「沖縄かき氷」は、ふわふわの氷にむっちりとした自慢の大粒あんこを合わせた“和菓子みたいなかき氷”です。
この大粒あんこの存在感を軸に、春の定番和菓子である「桜餅」と「うぐいす餅」の香りや風味を、かき氷として表現しました。
左：桜とあんこの塩ミルク／右：うぐいすれん乳きな粉
■販売概要
販売期間：2026年3月20日（金・祝）～5月30日（土）
価格：各 Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円
SAPURA 横浜常盤台店（テイクアウトメイン／店内カウンター3席）
営業時間：11:00～17:00（あんこ・氷がなくなり次第終了）
定休日：月・火（3月は月・金）
商品紹介
【桜とあんこの塩ミルク】（Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円）
桜餅の“甘じょっぱさ”を主役にしたかき氷。 ひと口目から桜餅の風味が広がります。
桜の葉の香りと塩味、やさしい甘さが広がるかき氷に、蜜の旨みが詰まった沖縄あんこを重ねました。
■ ひとくち目から、ガツンと桜餅を感じる一杯
自家製の濃厚桜ミルク
何度も調整を重ねた自家製桜ミルクには、刻んだ桜の葉をたっぷり使用。
香りだけでなく、桜餅の風味までをリアルに再現しています。
塩はミネラルを豊富に含んだ沖縄「北谷の塩」を使うことで、桜の葉の風味を引き立て、ひとくち目からしっかり桜餅が広がる一杯に仕上げました。
【うぐいすれん乳きな粉】（Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円）
SAPURAの人気定番メニュー「沖縄れん乳きな粉」に春の彩りを加えた限定かき氷。
うぐいすきな粉の豆の香りがしっかり楽しめる一杯です。中には日本を代表する深蒸し茶の掛川茶を忍ばせ、後味をすっきり整えました。
■ うぐいすきな粉の香りに、サクサク食感を重ねて
豆の香りが広がるうぐいすきな粉
表面には、うぐいすきな粉をたっぷり。
その上からサクサクの薄焼きパイを重ねることで、香ばしさに食感のアクセントがプラスされています。
豆の香りと沖縄あんこが重なり、うぐいす餅を思わせる味わいに仕上げました。
SAPURAのむっちり“沖縄あんこ”について
2商品ともに使用しているのは、沖縄の有名店から受け継いだレシピで炊き上げた大粒の“沖縄あんこ”。小豆ではなく金時豆を使う沖縄独自の製法で、蜜の旨みが詰まったむっちりとした食感が特徴です。
ふわっと溶ける氷に、大粒あんこの満足感が広がります。
大粒でむっちりとした食感の「沖縄あんこ」
桜とうぐいすの風味が最後まで続く濃度設計
桜の葉の塩味や、うぐいすきな粉の香ばしさを氷の中までしっかり届かせるため、ミルクなどはすべて自家製で濃度設計。和菓子を超える濃厚な味わいに仕上がっています。
沖縄素材を生かした定番メニューも展開
左：抹茶と黒糖のシュガーバター（600円）／右：塩キャラメルちんすこう＋アイス（700円）
限定かき氷に加え、オリジナルクレープとして「抹茶と黒糖のシュガーバター」、「塩キャラメルちんすこう」など沖縄素材を活かしたメニューも展開。
限定かき氷とあわせて楽しめるサイドメニューとなっています。
サーターアンダギーアイス 黒みつきな粉 （600円）
沖縄タコス風クレープ（800円／ハーフ 500円）
濃厚ピスタチオ ソルト（S:1,100円／M:1,400円）
沖縄抹茶ミルク（S:1,100円／M:1,400円）
ご家族でのご来店にぴったりな「親子セット」もご用意。小さなお子さまから大人まで楽しめるのも、SAPURAの魅力のひとつです。
また、学生の皆さまには学割サービスもあるので、リーズナブルに沖縄かき氷をお楽しみいただけます。
沖縄かき氷専門店SAPURA（さぷら）
沖縄あんこを主役にした、まるで和菓子のような一杯を提供する沖縄かき氷専門店。
春限定メニュー終了後も、あんこを生かした定番かき氷を通年で展開しています。
テイクアウトが中心ですが、店内には3席ほどのイートインスペースも備えています。
小さなお店ながら、「おいしい笑顔をたくさんの人に」という想いのもと、これからもあっと驚くユニークなメニューづくりに挑戦してまいります。
店舗外観
店内イートインスペース
SAPURA（さぷら）横浜常盤台店
【住所】 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台24-2
【営業時間】 11:00～17:00（あんこ・氷がなくなり次第終了）
【定休日】 月・火（3月は月・金）
【ホームページ】 http://sapura.tokyo/
【Instagram】 https://www.instagram.com/sapura_yokohama/
【Google Maps】 https://maps.app.goo.gl/c8W73apjZJaXUfRz6
【最寄りの駐車場】ナビパーク（食品館あおば常盤台店横の駐車場）約190台