【春限定】桜餅＆うぐいす餅を“和スイーツかき氷”に。横浜の沖縄かき氷専門店SAPURA、大粒あんこが主役の限定2種を販売開始

■大粒あんこを軸に、桜餅とうぐいす餅をかき氷で再現

SAPURA

SAPURAの看板メニュー「沖縄かき氷」は、ふわふわの氷にむっちりとした自慢の大粒あんこを合わせた“和菓子みたいなかき氷”です。

この大粒あんこの存在感を軸に、春の定番和菓子である「桜餅」と「うぐいす餅」の香りや風味を、かき氷として表現しました。

左：桜とあんこの塩ミルク／右：うぐいすれん乳きな粉

■販売概要

販売期間：2026年3月20日（金・祝）～5月30日（土）

価格：各 Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円



SAPURA 横浜常盤台店（テイクアウトメイン／店内カウンター3席）

営業時間：11:00～17:00（あんこ・氷がなくなり次第終了）

定休日：月・火（3月は月・金）

商品紹介

【桜とあんこの塩ミルク】（Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円）

桜餅の“甘じょっぱさ”を主役にしたかき氷。 ひと口目から桜餅の風味が広がります。

桜の葉の香りと塩味、やさしい甘さが広がるかき氷に、蜜の旨みが詰まった沖縄あんこを重ねました。

■ ひとくち目から、ガツンと桜餅を感じる一杯

自家製の濃厚桜ミルク

何度も調整を重ねた自家製桜ミルクには、刻んだ桜の葉をたっぷり使用。

香りだけでなく、桜餅の風味までをリアルに再現しています。



塩はミネラルを豊富に含んだ沖縄「北谷の塩」を使うことで、桜の葉の風味を引き立て、ひとくち目からしっかり桜餅が広がる一杯に仕上げました。

【うぐいすれん乳きな粉】（Sサイズ 1,200円／Mサイズ 1,500円）

SAPURAの人気定番メニュー「沖縄れん乳きな粉」に春の彩りを加えた限定かき氷。

うぐいすきな粉の豆の香りがしっかり楽しめる一杯です。中には日本を代表する深蒸し茶の掛川茶を忍ばせ、後味をすっきり整えました。

■ うぐいすきな粉の香りに、サクサク食感を重ねて

豆の香りが広がるうぐいすきな粉

表面には、うぐいすきな粉をたっぷり。

その上からサクサクの薄焼きパイを重ねることで、香ばしさに食感のアクセントがプラスされています。

豆の香りと沖縄あんこが重なり、うぐいす餅を思わせる味わいに仕上げました。

SAPURAのむっちり“沖縄あんこ”について

2商品ともに使用しているのは、沖縄の有名店から受け継いだレシピで炊き上げた大粒の“沖縄あんこ”。小豆ではなく金時豆を使う沖縄独自の製法で、蜜の旨みが詰まったむっちりとした食感が特徴です。

ふわっと溶ける氷に、大粒あんこの満足感が広がります。

桜とうぐいすの風味が最後まで続く濃度設計

大粒でむっちりとした食感の「沖縄あんこ」

桜の葉の塩味や、うぐいすきな粉の香ばしさを氷の中までしっかり届かせるため、ミルクなどはすべて自家製で濃度設計。和菓子を超える濃厚な味わいに仕上がっています。

沖縄素材を生かした定番メニューも展開

左：抹茶と黒糖のシュガーバター（600円）／右：塩キャラメルちんすこう＋アイス（700円）

限定かき氷に加え、オリジナルクレープとして「抹茶と黒糖のシュガーバター」、「塩キャラメルちんすこう」など沖縄素材を活かしたメニューも展開。

限定かき氷とあわせて楽しめるサイドメニューとなっています。

サーターアンダギーアイス 黒みつきな粉 （600円）沖縄タコス風クレープ（800円／ハーフ 500円）濃厚ピスタチオ ソルト（S:1,100円／M:1,400円）沖縄抹茶ミルク（S:1,100円／M:1,400円）

ご家族でのご来店にぴったりな「親子セット」もご用意。小さなお子さまから大人まで楽しめるのも、SAPURAの魅力のひとつです。

また、学生の皆さまには学割サービスもあるので、リーズナブルに沖縄かき氷をお楽しみいただけます。

沖縄かき氷専門店SAPURA（さぷら）

沖縄あんこを主役にした、まるで和菓子のような一杯を提供する沖縄かき氷専門店。



春限定メニュー終了後も、あんこを生かした定番かき氷を通年で展開しています。

テイクアウトが中心ですが、店内には3席ほどのイートインスペースも備えています。

小さなお店ながら、「おいしい笑顔をたくさんの人に」という想いのもと、これからもあっと驚くユニークなメニューづくりに挑戦してまいります。

店舗外観店内イートインスペース

SAPURA（さぷら）横浜常盤台店

【住所】 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台24-2

【営業時間】 11:00～17:00（あんこ・氷がなくなり次第終了）

【定休日】 月・火（3月は月・金）

【ホームページ】 http://sapura.tokyo/

【Instagram】 https://www.instagram.com/sapura_yokohama/

【Google Maps】 https://maps.app.goo.gl/c8W73apjZJaXUfRz6

【最寄りの駐車場】ナビパーク（食品館あおば常盤台店横の駐車場）約190台