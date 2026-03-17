シフト管理クラウド「R-Shift」、データ集計画面の表示速度を最大20倍以上に高速化

オーエムネットワーク株式会社

小売・流通業向けシフト管理クラウド「R-Shift（アールシフト）」を提供するオーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）は、オプション機能「人時管理」内の「作業別人時管理表」において、パフォーマンスの大幅な改善を実施いたしました。

今回の改修により、データ集計画面の表示速度を最大20倍以上に高速化（実行時間を約95%削減）。店舗運営の現場におけるデータ活用のさらなる効率化を支援してまいります。

背景と目的

現在「R-Shift」をご利用いただいている企業様の平均店舗数は、172店舗／社（当社調べ）となっており、さらにご利用いただく企業様の出店規模拡大や蓄積データ量の増加に伴い、R-Shiftから収集できるシフトデータや、日々のワークスケジュールから収集できる作業割り当て状況（作業別人時管理表）の集計処理に時間を要するケースが発生していました。分析担当者にとって、画面表示の待機時間は思考の中断を招き、データに基づく迅速な意思決定を妨げる要因となります。

当社では、新機能の追加だけでなく、既存機能の使い心地を徹底的に磨き上げることがSaaS事業者としての責務であると考え、今回のパフォーマンス改善を実施いたしました。

※既存のお客様への適用は順次リリース予定です。

「作業別人時管理表」とは

作業別人時管理表

「作業別人時管理表」は、R-Shiftのオプション機能「人時管理」の中核を担う集計画面です。店舗ごとに「どの作業に・誰が・どれだけの時間を費やしたか」を一覧で可視化し、人件費の最適配分や生産性の改善検討に活用されています。

特に数十～数百店舗を展開する小売企業様にとっては、全店横断でのデータ比較・分析を行う際に欠かせない機能であり、日々の意思決定を支える重要な役割を果たしています。

データベース処理の根本的な見直し

今回の改修では、データ集計の中核を担うデータベースへの問い合わせ処理（SQL）を根本から再設計しました。

従来の処理では、複数のデータを段階的に結合・集計する構成がサーバーへの負荷を高めていました。今回、処理の流れを一から分析し、必要なデータのみを効率的に取得する構成へと刷新。データ量が増加しても処理時間が大きく膨らまない、スケーラビリティの高い設計を実現しています。

実行時間を最大95%削減

改善のイメージ

社内検証環境において、改修前と比較して以下の成果を確認しました。

表示速度の改善：実行時間を約95%削減し、最大20倍以上の高速化を実現。特にデータ量の多い環境ほど改善効果が大きく、数十店舗以上の実績データを一括集計するケースで顕著な成果が得られています。

※数値はご利用環境、店舗数、集計対象期間等の条件により変動します。

今後の展望

実行時間が約95%減少!

オーエムネットワークは、今回の「作業別人時管理表」の改善を皮切りに、「R-Shift」の他機能においてもパフォーマンスの改善を順次進めてまいります。

お客様の事業成長に伴いデータ量が増加しても、快適な操作性を維持し続けること。それが10年以上にわたりシフト管理の現場を支えてきた「R-Shift」の責務であると考えております。今後も、現場の意思決定を支えるプロダクトであり続けるために、機能拡充とあわせて既存機能の品質向上にも注力してまいります。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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