【WEB予約で気軽に体験】ピザハットの人気イベント「ピザづくりたいけん教室」が、いつでも・どこでも・かんたんに予約できるようになりました！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年3月17日（火）より、子どもたちに大人気の体験イベント「ピザづくりたいけん教室」のご予約をWEBにて受け付け開始いたします！今まで各店舗へのお電話でのみ承っていたご予約が、ついにWEBから24時間いつでも・どこでも・かんたんに完結できるようになりました！

ご参加のお子さまはキッズサイズのユニフォーム（キャップ＆エプロン）を着用して、本格的なピザ作りを体験できます！なりきりピザ職人気分で、世界最大級のピザチェーン・ピザハットのピザ作りにチャレンジしてみてください！

親子ペアでも体験できるので、春休みの思い出や、週末のおでかけ先として、ぜひ「ピザづくりたいけん教室」をどうぞ！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.ついに、3月17日（火）より「ピザづくりたいけん教室」がWEB予約受付を解禁！

２.WEB予約が解禁された「ピザたいけん教室」の詳細をご紹介！

３.いつでも・どこでも・かんたんに予約できる「WEB予約の5ステップ」をご紹介！

１.お子さまに大人気の「ピザたいけん教室」を大幅リニューアル！より手軽に、より楽しく！

ピザハットでは、お子さまに本格的なピザ作りを体験していただける人気イベント「ピザづくりたいけん教室」を一部店舗で開催しています。そんな「ピザづくりたいけん教室」ですが、これまでは各店舗への電話でしかお申し込みいただけませんでした。しかしついに、2026年3月17日（火）よりついにWEB予約がスタート！いつでも・どこでも・かんたんに予約できるようになりました！

ご参加のお子さまは、キッズサイズのユニフォーム（キャップ＆エプロン）を着用して本格的なピザ作りを体験することができます。まるで本物のピザ職人気分を味わえると、毎回大好評のイベントです！もちろん親子ペアでのご参加も可能です！

WEB予約の方法はとっても簡単！まずは店舗リストから参加したい店舗を選び、予約受付フォームをタップ。カレンダーからご希望の日時を選択したら、必要事項を入力して予約を確定。予約完了後はメールが届くので安心です！

お子さまの思い出になる特別な体験を、ぜひこの機会にWEB予約でかんたんに！

２.WEB予約が解禁された「ピザたいけん教室」の詳細をご紹介！

■イベント名：

ピザたいけん教室

■開催店舗：

ピザハット店舗 ※一部店舗での実施となります

■ご予約受付に関して

お客様のご希望の時間帯に合わせて、随時ご予約を承っております。店舗の状況によりご調整をお願いする場合がございます。

■所要時間：

1～2名での参加は目安30分です。

※3名以上など参加人数が多い場合は、作業内容や説明に要する時間が増えるため、所要時間が延びることがございます。

■対象年齢：

3歳～小学生

■参加費用：

親子ペア3,600円／お子さま（一人あたり）2,400円

※お子さまと一緒にピザ作りに参加されたい保護者様はおひとりにつき1,200円いただきます

■申込方法

WEBまたはお電話にて予約

■開催人数：

1名から開催可能

■ピザ作り対象商品：

お好きな食材でピザMサイズ１枚作成

※トッピングは最大5種類、ソーストッピングは2種類まで

■お持ち物：

なし

※汚れても良い服でご参加ください

※保護者様も体験にご参加いただく場合は、衛生管理のため従業員用のキャップとエプロンを無料でお貸しします。

■体験当日の流れ：

１.ピザハットのユニフォームにお着替え！

２.箱に絵を描いて、オリジナルパッケージ作り！

３.ピザ作り体験スタート！

４.オリジナルトッピングをたっぷり！

５.焼き上がったピザをカット！

６.最後にみんなで記念撮影！

※イートイン店舗は出来上がりのピザをその場でお召し上がりいただけます。

お持ち帰りいただき、ご家族団欒でお召し上がりいただくことも可能です。

■体験当日の様子

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/making/class?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://www.pizzahut.jp/topic/making/class?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

３.いつでも・どこでも・かんたんに予約できる「WEB予約の5ステップ」をご紹介！

STEP1：各店舗リストから該当店舗TOPのURLタップ

STEP2：予約受付フォームをタップ

STEP3：カレンダーからご希望の日時を選択

STEP4：必要事項を入力し、予約を確定

STEP5：予約完了後、メールが届きます

■実施店舗一覧・詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/making/class?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://www.pizzahut.jp/topic/making/class?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年3月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年3月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Renewal)