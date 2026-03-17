「SNS偏差値最下位」と言われる鹿児島を変える。上級SNSマネージャーがインスタグラム「えむこんセミナー」県内ツアー開催

えむこんえむこんセミナーの開催様子

「えむこんセミナー」は、インスタグラムを中心にSNSの基本的な考え方や活用方法を学ぶセミナーです。毎年、セミナーを開催して年間500人近くの参加者が参加される人気セミナーに成長しました。ただ、これまでは鹿児島市での開催で、もっと鹿児島県内の方にもSNSの魅力を伝えたいと思い、2026年は県内ツアーを開催しようと決意しました。SNS初心者でも理解しやすい内容を大切にしながら、実際の運用に役立つ考え方や発信方法を学ぶことができるのが特徴です。

「SNS偏差値が全国最下位」と言われることもある鹿児島で、SNS活用を広げる取り組みが始まります。上級SNSマネージャーでSNSコンサルタントのえむこんのまっきー（牧野田宏）が、インスタグラム活用セミナー「えむこんセミナー」を鹿児島県内各地で開催し、地域の中小企業や個人事業主にSNSの可能性を伝えていきます。

まっきー（牧野田宏）は上級SNSマネージャーとして、これまで企業や店舗のSNS運用支援を行ってきました。その中で、鹿児島では「SNSを始めたいけれど何を投稿すればいいかわからない」「炎上が怖い」「SNS担当者・スキルが育たない」といった悩みを持つ事業者や個人事業主の方が多いことを実感しています。

えむこん 代表 牧野田 宏（まっきー）

えむこんのまっきー

2021年1月に独立し、SNSを中心に活動をしています。インスタグラムを中心に、オンラインで学べる「えむこんカフェ」の運用や、最近ではSNSとブランディングを掛け合わせて、中小企業や個人事業主、個人サロンなどの伴奏支援を実施しています。

上級SNSマネージャーを取得し、全国のSNSネットワークを持ち、SNSの最新情報から、AI活用、SNSなどを利用した広報DXなども積極的に事業活動をしています。

エフエム鹿児島「あさcafe」の番組内で、毎月1回SNSのことなどを発信しており、SNSの楽しさを発信しています。

その他、商工会議所や商工会のエキスパートとして活動し、県内の中小企業のサポートをしています。

しかし一方で、地方の事業者こそSNSを活用することで大きな可能性が広がると考えています。広告費を大きくかけることが難しい中小企業や個人事業主にとって、SNSは自分たちの魅力やブランドを直接発信できる強力なツールです。

今回のセミナーでは、インスタグラム運用の中でも特に重要な「アカウント設計」に重点を置いています。インスタグラムの運用では投稿テクニックばかりが注目されがちですが、実際には「誰に何を伝えるのか」「自社（自分）が何者なのか？」という設計が非常に重要です。まっきー（牧野田宏）は「インスタグラムの運用はアカウント設計が命」と考えています。

えむこんセミナーの様子

セミナーでは、そのアカウント設計の考え方を参加者と一緒に整理しながら、自分の事業やお店の魅力をどのようにSNSで発信していくのかを学びます。参加者はスマートフォンを操作しながら自分のインスタグラムアカウントを見直し、グループワークで参加者同士のネットワークも生み出します。その中で、投稿内容やプロフィールを改善する実践型の内容となっています。

これまで鹿児島市内で開催してきたセミナーには、中小企業の経営者や個人事業主、店舗・サロンオーナーなど多くの方が参加してきました。SNSを始めたばかりの方から、運用しているものの成果が出ず悩んでいる方まで、幅広い層が参加しています。

参加者の満足度も高く、セミナー終了後のアンケートでは、これまで95％の参加者が「満足」と回答しています。「SNSの考え方が変わった」「何を発信すればいいか整理できた」「すぐに実践できそう」といった声が寄せられています。

えむこんセミナー グループワークの様子

2026年2月に鹿児島市で開催したセミナーでは、定員30名のところ42名の応募があり、SNSを学びたいという地域のニーズの高さがうかがえました。

こうした反響を受け、2026年は鹿児島市だけでなく鹿児島県内各地でセミナーを開催することを決めました。3月に鹿屋市、5月に霧島市で開催予定で、今後は指宿市や薩摩川内市などでも順次開催していく予定です。

えむこんセミナー 2026年2月25日開催の様子

鹿児島には魅力的な企業やお店、商品・観光資源が数多くあります。しかし、その魅力が十分に発信されていないと感じる場面も少なくありません。SNSを活用することで、鹿児島の魅力を県外や全国へ届けることも可能になります。

まっきー（牧野田宏）は「SNSは怖いものではなく、正しく知って使えばとても楽しいツールです。鹿児島の事業者の皆さんと一緒にSNSを学びながら、地域の魅力を発信していきたい」と思っています。

「えむこんセミナー」を通して、鹿児島の事業者がSNSを前向きに活用し、自分たちの魅力を発信できるようになること、そしてSNSをきっかけに新しい出会いやビジネスの可能性が広がっていくことを目指しています。また、「えむこんセミナー」は単にインスタを学ぶセミナーで終わらずに、参加した方々がインスタを通して繋がり、一緒にインスタを頑張るネットワークが出来上がるのもこのセミナーの魅力だと思っています。

えむこんセミナー講師

SNS（インスタ）で一緒にワクワクしませんか。

セミナー概要

セミナー名

インスタグラムセミナー「えむこんセミナー」

主催

上級SNSマネージャー・SNSコンサルタント

えむこん 代表 牧野田 宏（まっきー）

内容

インスタグラムを中心としたSNS活用セミナー

・SNSの基本的な考え方

・インスタグラム運用の基礎

・アカウント設計の考え方

・事業や店舗の魅力を伝える発信方法

開催予定（2026年）

2月25日 鹿児島市 マークメイザン（開催済）

3月24日 鹿屋市 RINA BASE+

5月27日 霧島市 3rd コワーキングスペース国分中央店

今後、指宿市・薩摩川内市などでも順次開催予定

定員

各回30名

お問い合わせ先

えむこん

担当：牧野田 宏（まっきー）

メール：macky@mcon.wrok

電話：080-4693-5293