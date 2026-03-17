TechTrain、ローカルイノベーションと業務提携

株式会社TechBowlTechTrain（株式会社TechBowl）、ローカルイノベーションと業務提携

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、株式会社ローカルイノベーション（本社：東京都、代表取締役：工藤 嵩大、以下「ローカルイノベーション」）と業務提携契約を締結しました。

本提携により、ローカルイノベーションはTechTrainのスカウトサービス「TechTrainダイレクト」において「TechTrain公認エージェント」として活動します。就職・転職を希望するTechTrainユーザーに対するキャリア支援を強化し、エンジニア志望者と企業のより良いマッチングの実現を目指します。

提携の背景

近年、IT人材不足が深刻化する中、企業は実践的なスキルを持つエンジニア人材の採用を求めています。一方で、エンジニア志望者にとっては、自身のスキルや志向に合った企業と出会うことがキャリア形成において重要な課題となっています。

TechTrainは、現役エンジニアによるメンタリングや実践的な開発課題を通じて、エンジニア志望者のスキル習得からキャリア形成までを支援してきました。

一方、ローカルイノベーションはITエンジニア領域に特化した採用支援を行い、企業とエンジニア志望者のマッチング支援に強みを持っています。

こうした背景を受け、エンジニア育成基盤を持つTechBowlとキャリア支援ノウハウを持つローカルイノベーションが連携することで、より質の高いキャリア支援を提供することを目的に、本提携に至りました。

提携の主な内容

今後の展望

- TechTrainのスカウトサービス「TechTrainダイレクト」において、ローカルイノベーションが「TechTrain公認エージェント」として活動- 就職・転職を希望するTechTrainユーザーに対するキャリア面談、企業紹介、面接対策などのキャリア支援- TechTrainでの学習履歴やスキルを踏まえた、エンジニア志望者と企業のマッチング支援

本提携を通じて、TechTrainユーザーはスキル習得だけでなく、キャリア形成に関する相談や就職・転職支援を受けられる環境がさらに充実します。今後も両社は連携を深め、エンジニア志望者と企業双方にとって価値の高いマッチング機会を創出するとともに、日本のエンジニア人材の育成と活躍の場の拡大に貢献してまいります。

代表者コメント

株式会社TechBowl

代表取締役 小澤 政生

TechBowlは「エンジニアリングで日本の国力をあげる」をビジョンに掲げ、TechTrainを通じてエンジニア志望者の学習とキャリアを支援してきました。エンジニアとしてのスキルを身につけることと、自分に合った企業と出会うことは、どちらもキャリア形成において重要です。今回、ITエンジニア採用支援に強みを持つローカルイノベーションと連携することで、TechTrainユーザーに対してより質の高いキャリア支援を提供できると考えています。今後もエンジニア志望者の可能性を広げ、日本のエンジニアリングの発展に貢献してまいります。

株式会社ローカルイノベーション

代表取締役 工藤 嵩大

この度、TechBowl様と業務提携できることを大変嬉しく思います。TechTrainは実践的なスキルを持つエンジニア志望者が多く集まるサービスであり、日本のエンジニア育成において大きな価値を提供されていると感じています。今回の提携を通じて、TechTrainユーザーの皆さまに対してキャリア面談や企業紹介などの支援を行い、一人ひとりの志向やスキルに合った企業との出会いをサポートしてまいります。

■TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から7年でユーザー数13,000名を突破しました。現在、70社160名を超えるITエンジニアがメンターとして参加し、実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

■株式会社TechBowl

社名：株式会社TechBowl

代表：小澤 政生

設立日：2018年10月

資本金：100,000,000円（資本準備金含む）

事業内容：インターネットサービス業

所在地：

東京都千代田区神田神保町2-32-5

神保町フロント4F

HP：

https://techbowl.co.jp/

■株式会社ローカルイノベーション

社名：株式会社ローカルイノベーション

代表者：代表取締役 工藤 嵩大

設立日：2011年12月12日

事業内容：ITエンジニア採用支援事業

所在地：

東京都千代田区神田神保町２丁目12－３

L&Kビル6F

HP：

https://local-innovation.com/

■お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

個人向け

https://service.techtrain.dev/counselin

法人向け

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXfZ_ShW8F5B-Payk40wI9Uy-q5tjbX3Y8uLXgEm11ZRlsQ/viewform