ファーストライト、リード投資家として、AIを活用した行政・公共情報プラットフォームを開発・提供する、LobbyAI株式会社のプレシリーズAラウンドに出資

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩澤 脩、以下ファーストライト）は、行政・公共情報プラットフォームおよび公共政策・公共営業支援BPOサービスを開発・提供するLobbyAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋京太郎、以下LobbyAI）のプレシリーズAラウンドにて、リード投資家として出資しました。

今回の出資について

日本では社会課題の複雑化・多様化が進む中、官民連携の重要性はこれまでになく高まっています。国や自治体が発注主体となる公共調達市場は年間約9兆円規模にのぼり、企業にとって重要な成長機会の一つとなっています。

一方で、行政情報は中央省庁や自治体ごとに分散して公開されており、政策形成から公募・入札に至るまでの動向を網羅的かつタイムリーに把握することは容易ではありません。議会議事録、予算資料、審議会資料、政策計画書などの膨大な行政文書を読み解き、どの自治体がどの政策テーマに関心を持ち、どの施策が今後予算化され、どの部署にどのタイミングで提案すべきかを見極めるには、高度な専門知識と多大な調査コストを要します。こうした官民間の情報の非対称性は、官民連携の機会損失や調達プロセスの不透明さを生む構造的な課題となってきました。

LobbyAIは、こうした課題に対し、行政・公共分野に関する公開情報をAIで解析・構造化し、企業の政策渉外や自治体向け事業開発を戦略化するテクノロジー企業です。同社が提供する「LobbyAI Local」は、全国1,700以上の自治体における議会発言、入札情報、政策計画、予算資料などを横断的に解析し、「どの自治体がどの政策テーマに関心を持ち、どこで新たな提案機会が生まれているのか」を可視化します。行政リサーチから提案先の見極め、接点戦略の設計までを一貫して支援することで、これまで属人的になりがちであった政策渉外業務を、再現性のあるデータドリブンなプロセスへと転換しています。

私たちファーストライトは、行政テックという参入障壁が高く専門性の求められる領域に、テクノロジーの力で真正面から取り組むLobbyAIのチームの実行力と、「データアクセスに非対称性がない世界」というビジョンを高く評価しています。同社のAI技術と政策・行政領域における深い知見が、企業と行政の連携という日本の構造的課題の解決に大きく貢献することを確信し、この度の出資を実行いたしました。

本出資を通じて、LobbyAIが目指す「民間企業と政治・行政をAIでつなぐ」未来の実現に向けて、今後も全力で支援してまいります。

LobbyAI社 プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000158873.html

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/