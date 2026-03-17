【京都】写真から“見えない心理的距離”を可視化　国際的な活動を広げるアーティスト・写真家 八木ジン KG+ (KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 Satelite Event 2026)に出展

株式会社インターナショナルパブリックアートJINN YAGI SOLO EXHIBITION 2026 4/26 - 5/6

KG+（KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 Satellite Event 2026）

京都を拠点に活動するアーティスト／写真家 八木ジン（Jinn Yagi） の個展 「社会的レイヤー Social Layer - The Comfort of Silence」 が、2026年4月25日（土）から5月6日（水）まで、京都市北区の ARTSPACE KAN（アートスペース感） にて開催されます。本展は、京都国際写真祭 KYOTOGRAPHIE のサテライトイベント KG+（ケージープラス） の一環として行われる展覧会です。

KG+は、次世代の写真家やキュレーターを発掘・支援する国際的なアートフェスティバルとして2013年にスタートし、2026年で第14回を迎えます。今年は京都市内約150会場で、300名以上のアーティストによる170以上の展覧会が開催予定です。

KG＋公式サイト

https://kgplus.kyotographie.jp/

写真と立体を組み合わせ、現代社会の“見えない層”を表現

八木ジンの作品は、肖像写真と透明なアクリルレイヤーを重ねる独自の手法を特徴としています。写真の表面に複数のアクリル板を重ね、そこに文字や痕跡を配置することで、人物の表情が光の反射や屈折によって部分的に覆い隠されます。

この構造は、現代社会に存在する 心理的距離や見えない壁を象徴的に表現しています。

パンデミック以降、人々はSNSやオンラインコミュニケーションを通じて常に言葉を発信し続ける一方で、互いの理解はむしろ遠ざかっているとも指摘されています。本展では、そのような社会状況の中で生まれた 沈黙、不安、分断、トラウマの記憶を、視覚的なレイヤーとして作品に取り込みます。

透明な素材によって構成された層は、霧のように曖昧でありながら、見る角度によって鋭い境界を生み出します。鑑賞者は作品の前で移動することで、隠れていた表情や文字を発見し、社会の中で生まれる心理的距離や認識のズレを体験的に感じ取ることになります。

「沈黙」を新しい存在の形として提示

展覧会タイトルにもある “The Comfort of Silence（沈黙の心地よさ）” は、情報過多の現代社会に対する問いかけでもあります。

SNSを中心とした情報社会では、意見や感情を発信し続けることが、存在の証明であるかのように扱われています。しかし、その一方で、言葉を発することに疲れ、沈黙を選ぶ人も増えています。

八木は本展を通じて、沈黙を単なる欠落ではなく、もうひとつの存在の形として捉える視点を提示します。作品の前に立つと、人物の表情は完全には見えず、透明なレイヤーの奥にぼんやりと浮かび上がります。その曖昧な距離感が、現代社会における人間関係やコミュニケーションの状態を象徴的に映し出しています。

写真、立体、空間を横断するインスタレーションとして構成された本展は、観る者自身が社会との距離を問い直す体験型の展示となっています。

国際的な活動を広げる京都のアーティスト

八木ジンは京都生まれのアーティスト／写真家で、ロンドンの Middlesex University 大学院で Interactive Arts & Media を専攻しました。写真を出発点に、インスタレーションや空間作品へと表現領域を広げながら、現代社会の分断や距離をテーマに制作を続けています。

2024年には、ニューヨーク・ブルックリンの THE IW GALLERY にて個展「KUU - Moments of Circularity」を開催し、国際的なキュレーター Vida Sabbaghi によるキュレーションで注目を集めました。作品は現在、ブルックリンの Empire Stores でも展示されています。

また、韓国では 日韓国交正常化60周年記念展 に日本代表アーティストの一人として参加し、作品が 清州国際現代美術館（Cheongju International Contemporary Art Museum） に収蔵されています。近年はフランスや韓国など海外での展示も増えており、2026年にはロンドンやモンゴルでの展覧会も予定されています。





展覧会概要

展覧会名

八木ジン個展

社会的レイヤー Social Layer - The Comfort of Silence

会期

2026年4月25日（土）- 5月6日（水）

時間

13:00 - 18:00

休廊日

4月27日、30日

入場料

無料

会場

ARTSPACE KAN（アートスペース感）

京都市北区堀川通今宮一筋下ル東入 紫竹東高縄町69

主催

株式会社インターナショナルパブリックアート（IPA）

フライヤー

NO WAR NO BUTS （戦争をするな。つべこべ言うな）八木ジン アクリル絵＋スプレーペイントWHY. アクリル絵＋スプレーペイント仏像 観光者

Artist Statement

沈黙は、欠落ではない。

それはもうひとつの存在のかたち。

Silence is not absence - it is another form of presence.

可視化を拒む、内面。

An inner self that refuses to be seen.



“現代社会と肖像を重ね、人の内側にある“見えない層”を可視化し、想像へと開く。コロナ禍に漂った言葉の残響がアクリル板に張り付き、

光は反射し、屈折し、表情を遮る、今も漂うトラウマ。

情報が溢れる社会で、理解されないまま輪郭だけが消費される存在。批判によって完結してしまうジレンマ。目の前には、霧のようでありながら棘を孕んだ壁が、静かに聳え立つ。”

Layering contemporary society with portraiture, the work reveals the invisible layers within us. Words from the pandemic cling to acrylic; light fractures and faces blur - a silent trauma.

In an age flooded with information, existence dissolves into outlines. Before us stands a wall - mist-like, yet edged with barbs.

- Jinn Yagi

八木ジン Jinn Yagi Profile

Artist Profile

八木ジン｜アーティスト・写真家

京都生まれ。ロンドン・ミドルセックス大学大学院 インタラクティブアート＆メディア学科修了。

写真を起点に、立体、映像、インスタレーションへと表現領域を拡張しながら、現代社会に存在する分断や距離、そして見えない透明なバリアといったテーマを探求している。

2024年にはニューヨーク・ブルックリンの THE IW GALLERY にて、キュレーター Vida Sabbaghi による個展を開催。作品は現在、ブルックリンの Empire Stores にて展示中（2026年4月末まで）。

韓国では日韓国交正常化60周年を記念する展覧会に日本代表アーティストの一人として参加し、作品は 清州国際現代美術館 に収蔵されている。その他、フランスでの展示をはじめ、2026年にはロンドンやモンゴルでの展開も予定している。

写真と彫刻のあいだに立ち上がる「内面の層」を可視化しながら、国際的な視座から現代社会を問い続けている。

主な展覧会歴（抜粋）

2005 『HONESTY』 etw 京都

2012 映像制作『地球へのおくりもの』POLA 銀座

2020 『Unnatural Nature』LS STUDIO / KG+

2021 『曖昧な境界線模様』LS STUDIO / KG+

2022 『LGBTQ+』京都弁護士協会

2022 SOLO EXHIBITION TUNE STAY KYOTO

2023 Sensitive daily life and panicky nights backs Gazai Gallery / KG+

2024 『輪廻 循環の断片』KYOTOGRAPHIE KG+

2024 『KUU - Moments of Circularity』THE IW GALLERY（New York）

2025 Discover the One Japanese Art（Paris）

2025 清州国際現代美術展（韓国）

2025 Yeoju International Photo Festival（韓国）

2026 Empire Stores Gallery space (New York)

受賞歴：

ニコンフォトコンテスト2025 自由部門 銀賞

エプソンフォトコンテスト 2026 入選

Jinn Yagi | Artist / Photographer

Born in Kyoto, Japan.

He holds a Master’s degree in Interactive Arts & Media from Middlesex University London.

Starting from photography, Yagi expands his practice into sculpture, video, and installation, exploring themes of division, distance, and the invisible barriers that shape contemporary society.

In 2024, he held an exhibition at THE IW GALLERY in Brooklyn, New York, curated by Vida Sabbaghi. His works are currently on view at Empire Stores in Brooklyn (through April 2026).

In Korea, he participated as one of the Japanese artists in a group exhibition commemorating the 60th anniversary of Japan-Korea diplomatic relations, and his work was acquired by the Cheongju International Contemporary Art Museum. His work has also been exhibited in France, with upcoming presentations planned in London and Mongolia.

Through his practice, Yagi visualizes the “inner layers” that emerge between photography and sculpture, continuing to question contemporary society from an international perspective.

八木ジン過去作品

立体作品立体作品＋壁掛け作品 額から制作

Exhibition 2026 in Brooklyn NYC Empire Store and Artist Residence with Cope NYC韓国 Yeoju International Photo Festival 2025NEWYORK 展覧会 2024ART SPACE KAN 2025 展覧会の様子

京都の町家空間で展開される展示

会場となる ARTSPACE KAN（アートスペース感） は、京都の町家建築を活かしたアートスペースです。ギャラリー、坪庭、和室といった空間が組み合わされており、建築そのものを展示の一部として活用する展覧会が数多く行われています。

今回の展示では、この町家空間の奥行きや光の入り方を利用し、透明なレイヤーによって構成された作品が空間全体に展開されます。鑑賞者は作品の周囲を歩きながら、光や視点の変化によって変わる人物像を体験することになります。

ARTSPACE KAN（アートスペース感）

キュレーター安田ひろみが主宰する京都のアートスペース。

1998年、空間演出家・毛利臣男により開廊。

ギャラリー、坪庭、和室という京都特有の建築構成を活かし、空間そのものをメディアとして機能させる展覧会を展開。建築と作品が緊張関係の中で響き合い、鑑賞体験を再構築する場として知られている。

A Kyoto art space directed by curator Hiromi Yasuda, founded in 1998 by scenographer Tomio Mohri.

Integrating gallery, courtyard garden, and tatami room, it presents exhibitions where architecture and artwork resonate in tension.

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭



KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭は、毎年春に京都で開催される大規模な写真イベントで、2024年は約27万人、2025年には約30万人の来場者を記録し、創設以来の総来場者数は210万人を超えています。KG+ は京都国際写真祭 KYOTOGRAPHIE のサテライトイベントとして2013年にスタートしたアートフェスティバルです。京都市内各地で展覧会が開催され、国内外のアーティストが参加する国際的な文化プラットフォームとなっています。

https://www.kyotographie.jp/

来場数：

2025年: 297,658人

2024年: 270,718人

2023年: 239,676人

2022年: 197,691人

2021年: 145,431人

2020年: 141,147人

2015年: 61,803人

2013年: 57,413人



(https://kgplus.kyotographie.jp/)

Contact / Press Inquiry

株式会社インターナショナルパブリックアート

www.jinnyagi.com