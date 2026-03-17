一般医療機器のリカバリーウェア『SIXPAD Recovery Wear（シックスパッド リカバリーウェア）』、 2026年春夏モデルの新作・新カラーを発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、着るだけで疲労回復する「SIXPAD Recovery Wear（シックスパッド リカバリーウェア）」シリーズの2026年春夏モデルを、2026年4月20日(月）に発売します。

今季は、シンプルでデイリー使いしやすいデザインで人気を得てきた従来の春夏アイテムに新色を追加するとともに、一枚でコーディネートが完成する「コンフォートロングシャツ」を新たにラインアップ。

ライトグレーやネイビーといったデイリー使いしやすいカラーから、ピンクやブルーといった春夏らしいカラーまで様々に拡充し、日常から睡眠時まで使える幅広いスタイルを提案します。

また、2026年3月18日(水)よりMTG ONLINESHOPにて先行予約を開始いたします。

対象商品：オーバーサイズTシャツ

予約はこちらから：リカバリーウェア | SIXPAD公式サイト(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/)

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

新アイテムラインナップ

■コンフォートロングシャツ

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear コンフォートロングシャツ

価格 ：税込16,500円

発売日 ：2026年4月20日（月）

サイズ ：フリーサイズ

色展開 ：クリアピンク、クリアブルー

※コンフォートロングシャツは今回新発売のモデルとなります

■オーバーサイズTシャツ

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear オーバーサイズTシャツ

価格 ：税込9,900円

発売日 ：2026年4月20日（月）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ネイビー（新色）、ライトグレー（新色）、ライトベージュ（新色）

ブラック、ホワイト、ベージュ

■ポロシャツ

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear ポロシャツ

価格 ：税込9,900円

発売日 ：2026年4月20日（月）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ライトグレー（新色）、ブラック、ホワイト

■スリープトップ・パンツ

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear スリープトップ（半袖）

価格 ：税込11,000円

発売日 ：2026年4月20日（月）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ライトブルー（新色）、ブラック、ベージュ

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear スリープパンツ（ハーフ丈）

価格 ：税込11,000円

発売日 ：2026年4月20日（月）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ライトブルー（新色）、ブラック、ベージュ

SIXPAD Recovery Wearとは

運動前後のリカバリーをサポートする次世代のリカバリーウェアとして2022年に発売以来、その着心地の良さから多くのお客様にご好評をいただいております。

一般的に“寝るときに疲労回復するウェア” として認知されてきたリカバリーウェア。その中でSIXPADは、EMSで培った筋肉への知見を活かし、スリープウェアに加えて日常的に取り入れやすいモデルを展開しています。

朝から夜までシーンを選ばずに着用して疲労をためない、「着るだけで疲労回復」というウェルネスウェアの形を提案しています。

今後も“SIXPADだから提案できる”リカバリーウェアの価値を追求し、皆さまの健康で生き生きとしたVITAL LIFE（バイタルライフ）をサポートしてまいります。

リカバリーウェア商品ページ：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/

商品特長

SIXPAD Recovery Wearは血行を促進し、疲労を回復する一般医療機器のリカバリーウェアです。

独自の特殊繊維「Mediculation(R)（メディキュレーション）」を採用し、血行を促進。

疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和し、ベストコンディションへと導きます。

4つの効果独自の特殊繊維「Mediculation(R)（メディキュレーション）」が血行を促進し、疲労を回復

「Mediculation(R)」は、天然鉱石を原料とした高純度セラミックを練りこんだ特殊繊維です。遠赤外線の血行促進作用により疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和します。

繊維自体に練り込んでいるため高い洗濯耐性があります。

■デイリーウェア

シーンを選ばないデザインに、吸水速乾・ストレッチ性を兼ね備えた快適な着心地。

シンプルなデザインのため、おうち時間やオフィス、おでかけなどのさまざまなシーンに合わせたコーディネートが可能。

また、汗をかいても乾きやすく、伸縮性の良い生地で快適な着心地を実現しました。

■スリープウェア

上質でなめらかな素材とオーバーサイズシルエットで、快適な睡眠時間を叶える

肌触りや着心地にこだわり、レーヨンを配合した上質でなめらかな素材を採用しました。全身を包み込むような心地よさが、スムーズな入眠を誘います。

また、ゆったりとしたサイズ感と締め付けのないシルエットは、寝返りが打ちやすく、心身ともに快適な睡眠時間を実現します。

SIXPADについて

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生し、時間と場所を選ばない本格的なトレーニング機会を提供してまいりました。

その後、人生100年時代の健康意識の醸成とともに、トレーニングからヘルスケアへ領域を拡大。多様なライフスタイルを持つすべての人が、手軽に、効率的に取り入れられる健康習慣を提案するトータルウェルネスブランドへと進化を続けています。

さらに、2025年9月には、ブランド設立から培ってきた筋肉に対しての知見を女性の健康へ活かすべく、フェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women」をローンチ。女性の身体の悩みのコアとなる骨盤底筋などにアプローチする製品をラインアップに加えました。

SIXPADは今後も大学や病院をはじめとした数々の機関と協業し、研究結果に基づいた「トレーニング＆リカバリー」を通じてすべての人の健康で生き生きとした「VITAL LIFE（バイタルライフ）」に貢献してまいります。

SIXPADはこちらから：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad

商品概要

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000023／13B1X10360000024

一般的名称 ：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名 ：SIXPAD リカバリーウェア／SIXPAD リカバリーウェア スリープ

商品サイト ：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/

サイズガイド

■トップスサイズ表

■コンフォートロングシャツサイズ表

■ハーフパンツサイズ表

【本件へのお問い合わせ先】

株式会社MTG SIXPAD本部 PR担当：信田・石川・松澤

Email:sixpadpr@mtg.gr.jp

【お客様からのお問い合わせ先】

（株）MTG 0120-467-222