【企業専用カリキュラムを海外で実施】オーダーメイド教育により入社後研修を大幅短縮｜外国人ドライバードットコム

株式会社アズスタッフ

外国人ドライバードットコムを運営する株式会社アズスタッフ（本社：東京都）は、物流業界の深刻なドライバー不足に対応するため、企業ごとの業務内容に合わせたオーダーメイド教育を海外現地で実施する外国人ドライバー紹介サービスを強化しました。

本サービスでは、入国前に合計80時間の実践教育を実施。

これにより、企業が入社後に実施する研修期間を短縮し、現場で即戦力として活躍できる人材の採用を可能にします。

外国人ドライバーの活用が広がる中、大手物流企業では海外に研修拠点を設置し、入国前から教育を行う取り組みが進んでいます。

一方で、こうした教育環境を自社で構築するには多額の投資や現地運営が必要となり、多くの中小企業にとって実現は容易ではありません。

そこで当社は、企業ごとの業務内容に合わせたオーダーメイド教育を海外現地で実施する仕組みを構築。

中小企業でも大手企業と同様に、入国前教育を実現できる環境を提供します。

【企業ごとに教育内容を設計】

オーダーメイド教育プログラム

本サービスでは、企業の業務内容や作業工程をヒアリングし、

企業ごとの教育内容を設計したオーダーメイド教育カリキュラムを作成します。

海外現地にて合計80時間の実践教育を実施し、実際の業務に近い形で教育を行います。

教育内容例

- フォークリフト研修：30時間- 単独走行研修：30時間- 伝票作業研修：10時間- 荷役作業研修：10時間研修内容例

企業の業務内容に合わせた教育を行うことで、入社後に企業が行う研修時間を大幅に短縮することが可能となります。

【教育の流れ】

１. 教育内容ヒアリング

企業の業務内容や作業工程を確認。

２. 教育カリキュラム作成

企業ごとのオーダーメイド教育設計

３. 海外現地で教育実施

日本人スタッフ監修のもと実務教育

４. 教育進捗の共有

動画やレポートで教育状況を可視化

５. 即戦力ドライバー紹介

入国後すぐ現場で活躍可能

教育の流れ【サービスの特徴】

■企業オリジナル教育

企業の業務内容に合わせた教育カリキュラム

■オーダーメイド教育

物流会社ごとの業務を想定した実践教育

■入社後研修を短縮

入国前教育により教育負担を軽減

■教習所での新規免許取得

日本の交通環境に適応した運転教育

【サービス強化の背景】

企業の声を受け、教育内容を実務重視へ

これまでアズスタッフでは、外国人ドライバー向けに日本式の交通基礎教育を海外現地で実施してきました。

しかし物流企業からは

- 交通ルールの基礎教育よりも実務教育を強化してほしい- 荷役作業や配送業務など、現場に近い教育をしてほしい

といった声が多く寄せられていました。

また従来は外国免許から日本免許への切替（外免切替）を前提としたケースが多くありましたが、日本の交通環境への適応に時間がかかる場合もありました。

そこでアズスタッフでは、

外免切替ではなく、日本の教習所で運転免許を新規取得する仕組みを採用しました。

これにより、日本の交通環境に即した運転教育を受けたうえで免許を取得することが可能となります。

また教習所費用については、給与からの控除など柔軟な負担方法にも対応しています。

こうした仕組みにより、企業のニーズに応える形で教育内容を交通基礎教育から実務教育へとシフトしました。

【物流2030年問題で深刻化するドライバー不足 】

物流業界では現在、ドライバー不足が大きな課題となっています。

国土交通省の試算によると、いわゆる「物流2030年問題」により、2030年までに約25万人のトラックドライバーが不足する可能性が指摘されています。

一方で外国人ドライバーの採用については、

- 日本の交通ルールへの理解- 物流業務への習熟- 入社後の教育負担

といった課題があり、多くの企業が導入に慎重な状況にあります。

【今後の展開】

アズスタッフではインドネシア・ネパール・ベトナムをはじめとした海外教育拠点の拡充を進め、日本式の物流教育を海外で再現する仕組みを構築していきます。外国人ドライバーの育成を通じて、日本の物流業界の人手不足という社会課題の解決に取り組んでまいります。

【問い合わせや、より詳しい情報をご希望の方はこちらから】

外国人ドライバー採用や海外教育プログラムの詳細については、専用サイトにてご案内しております。導入をご検討の企業様には個別説明やオンライン商談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/

【関連企業紹介】

社 名：株式会社アズスタッフ

英語表記：Az staff Inc.

HP：https://azstaff.co.jp/(https://azstaff.co.jp/)

専用サイト：外国人ドライバードットコム

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル2階

従業員数：323名

拠点数：36拠点

企業理念

物流業界に特化した人材サービスを通じて、日本の物流インフラを支える人材課題の解決に取り組む。近年は外国人ドライバー事業を推進し、日本の物流企業と海外人材をつなぐ新たな仕組みづくりを進めている。

【ネパール送り出し機関 会社概要】

会社名：Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd

設立：2023年03月

代表者代表取締役：Bhandari Thaneshwar(バンダリ タネショル)

資本金：2,000万ルピー

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：特定技能人材紹介サービス 技能実習生紹介事業 翻訳事業、通訳派遣事業 ネパール労働省手続きサービス

所在地：〒44600 3F Kizuna Bldg Basundhara Kathmandu Nepal

連絡先：TEL：977-9857042135（代表）

許可免許等：厚生労働省人材紹介免許認可番号：1612/79/80, JITCO加盟 , OTIT送り出し機関番号：NPL003240

企業理念

日本とネパールの架け橋となり、海外就労を希望するネパール人材に対して適切な教育とサポートを提供することで、持続的な国際人材交流の実現を目指している。

【インドネシア送り出し機関 会社概要】

会社名：LPK TOTAL BALI SEJAHTERA

設立：2024年6月4日

代表者代表取締役：FAUZAN AKBAR(ファウザン アクバー）

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：日本向け労働者・人材送り出し支援 日本語教育・研修プログラム 海外（日本）での就業・研修プログラム企画 就労ビザ手続き支援

所在地：Jln. Bypass Ngurah Rai No. 125, Kedonganan, Kuta Selatan, Bali

連絡先：TEL：087861395767

許可免許等：P3MY

企業理念

日本での就労を希望するインドネシア人材に対して、日本語教育と就労支援を提供し、安心して海外で働ける環境づくりを目指している。