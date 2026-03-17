コリっと茎めかぶに続くちびっこおやつ第二弾！『そうかんのカリっコロ梅』が新登場！
株式会社壮関
壮関オンラインショップ :
https://sokan.shop/
＜商品特徴＞
＜左＞3/23新発売の『そうかんのカリっコロ梅』 ＜右＞同シリーズ既存商品『そうかんのコリっと茎めかぶ』
＜商品紹介＞
＜株式会社 壮関について＞
株式会社壮関（本社：栃木県矢板市 代表取締役社長：板山 健一）は、新商品『そうかんのカリっコロ梅』を2026年３月23日(月）より全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット全業態および壮関オンラインショップ（https://sokan.shop/）で発売いたします。
壮関オンラインショップ :
https://sokan.shop/
「お子さま、ちびっこのためのヘルシーおやつ」をコンセプトに展開する素材菓子シリーズ第2弾として新たにカリカリ梅が登場いたします。甘酸っぱくて優しい味わいで脂質もゼロなので、遊んだ後はもちろん、運動後の塩分チャージにもお勧めです。
＜左＞3/23新発売の『そうかんのカリっコロ梅』 ＜右＞同シリーズ既存商品『そうかんのコリっと茎めかぶ』
＜商品紹介＞
＜株式会社 壮関について＞
代表：代表取締役社長 板山 健一
所在地：栃木県矢板市こぶし台4番地１
TEL 0287-48-3301 FAX 0287-48-3303
創業：1991年（平成３年）8月
資本金：20,000千円
事業内容：水産、農産物加工品の製造・販売
WEBサイト：https://www.sokan.jp/
1991年の創業以来、お客様本位・品質本位の姿勢に基づいて、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことにチャレンジ。海産物では「茎わかめ」を初めて菓子として世に送り出し、農産物では、梅から種を抜き取って柔らかく干した「種抜き干し梅」、お菓子感覚で食べられる「干し芋」など、食材の新しい食べ方を次々に提案、素材菓子メーカーとして成長を続けています。