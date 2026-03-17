食体験を“オノマトペ”で伝える新シリーズ！『ポリッ！ポリッ！キムチ大根』、『だしがじゅわ～国産若採れごぼう』が新登場！

株式会社壮関

株式会社壮関（本社：栃木県矢板市 代表取締役社長：板山 健一）は、新商品『ポリッ！ポリッ！キムチ大根／だしがじゅわ～ 国産若採れごぼう』を2026年3月23日(月）より全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット全業態および壮関オンラインショップ（https://sokan.shop/）で発売いたします。

壮関オンラインショップ :https://sokan.shop/

＜商品特徴＞

オノマトペシリーズは、食感や味わいの広がりを“音”で表現することに着目した商品シリーズです。噛んだ瞬間の歯ごたえや、口の中に広がるだしの余韻といった体験価値を、直感的に伝わるオノマトペで可視化できるパッケージにすることで、珍味棚においても高い視認性とアイキャッチ効果を発揮し、売場で思わず手に取っていただける商品設計としています。

●ポリッ！ポリッ！キムチ大根

ポリッと食感のひとくち大根にかつおの旨み、唐辛子の風味と辛さを効かせました。

後引くキムチの味わいをお楽しみください。

●だしがじゅわ～国産若採れごぼう

国産の若採れごぼうをだし風の味に仕上げました。噛んだ瞬間にだしの旨みが口の中にじゅわ～っと広がります。

食物繊維たっぷり、ごぼうの美味しさをお楽しみください。

＜商品紹介＞＜株式会社 壮関について＞

代表：代表取締役社長 板山 健一

所在地：栃木県矢板市こぶし台4番地１

TEL 0287-48-3301 FAX 0287-48-3303

創業：1991年（平成３年）8月

資本金：20,000千円

事業内容：水産、農産物加工品の製造・販売

WEBサイト：https://www.sokan.jp/

1991年の創業以来、お客様本位・品質本位の姿勢に基づいて、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことにチャレンジ。海産物では「茎わかめ」を初めて菓子として世に送り出し、農産物では、梅から種を抜き取って柔らかく干した「種抜き干し梅」、お菓子感覚で食べられる「干し芋」など、食材の新しい食べ方を次々に提案、素材菓子メーカーとして成長を続けています。