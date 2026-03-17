夏におすすめの梅酒ソーダ割り｜南高梅×マンゴーの爽やかな新感覚梅酒「紀州の梅酒とトロピカルマンゴー」3月17日発売

中野BC株式会社

和歌山県海南市の梅酒メーカー・中野BC株式会社は、炭酸で割って楽しむ“梅酒ソーダ割り”を提案する新商品「紀州の梅酒とトロピカルマンゴー」を、2026年3月17日に発売します。

南高梅100％の本格梅酒に、マンゴーとパッションフルーツを合わせたトロピカルな味わいが特長で、炭酸で割っても味の輪郭が薄まりにくい設計で、夏におすすめの梅酒ソーダとして提案します。

■ 夏に広がる「梅酒ソーダ割り」という楽しみ方

炭酸飲料市場は拡大を続け、2024年には販売金額が前年比110.5％で過去最高を更新しました。外食・中食でも炭酸を取り入れた飲用スタイルが広がっています。



梅酒はロック・水割り・ソーダ割りなど多様に楽しまれてきました。本商品では、クエン酸を含む梅の爽やかな酸味を炭酸で軽やかに引き立て、“夏に心地よく楽しめる梅酒ソーダ”を追求しました。

甘さを重く感じさせず、食事にも合わせやすい一杯として、家庭でも飲食店でも取り入れやすい梅酒ソーダを提案します。

【紀州の梅酒とトロピカルマンゴーの炭酸割り】

■ なぜマンゴー×梅酒なのか

ベースは紀州産南高梅を使用した本格梅酒。

そこに、南国を想起させる華やかな香りとジューシーな果実感を持つマンゴーを合わせました。グラスに注ぐと甘く華やかな香りがふわりと広がり、夏らしい高揚感を演出します。

さらに、パッションフルーツの爽やかな酸味が甘さを引き締め、梅酒の酸味とコクが果実の深みを支えます。炭酸で割っても味わいがぼやけないバランス設計が特長です。

夏におすすめの梅酒ソーダ割り「紀州の梅酒とトロピカルマンゴー

■ おすすめの飲み方（梅酒ソーダ割りレシピ）

【基本の梅酒ソーダ割り】

梅酒：1

炭酸水：3～4

氷をたっぷり入れたグラスに注ぐだけで、爽やかな梅酒ソーダが完成します。

トロピカルな香りが広がり、暑い夏でも飲み疲れしにくい味わいです。

■ 商品概要

商品名：紀州の梅酒とトロピカルマンゴー

発売日：2026年3月17日

内容量：720ml 価格：1,485円（税込）

：1.8L 価格：2,970円（税込）

アルコール分：12％

【商品画像】紀州の梅酒とトロピカルマンゴー720ml、1.8L

■販売場所

◇全国の一部、酒屋や量販店

◇社内売店「長久庵」

◇当社オンラインショップ

https://shop.nakano-group.co.jp/c/umeshu/kajyu-umeshu/t-mango

詳細を見る :https://shop.nakano-group.co.jp/c/umeshu/kajyu-umeshu/t-mango