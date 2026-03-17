ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」新商品のクッキー「ビスキュイ・ベルジュ」を発売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は、4月1日(水)よりベルギー風のクッキーにチョコレートを合わせた「ビスキュイ・ベルジュ」を新発売いたします。

WITTAMERの文字が型押しされたザクザク食感のクッキーは、ベルギーの伝統的なクッキー“スペキュロス”をイメージした、シナモンが優しく香るクッキー。そこに、カカオの風味が広がるマイルドビターにブレンドしたチョコレートを合わせて。味わい豊かなクッキーとチョコレートのハーモニーをお楽しみいただけます。

プティギフトはもちろん、お試しにもぴったりな3枚入から16枚入まで3種のサイズをご用意しております。ヴィタメールの新たな味わいをぜひお試しください。

(左から)3枚入／8枚入／16枚入

ビスキュイ・ベルジュ

ビスキュイ・ベルジュ

ほのかなシナモンの香りがアクセントのクッキーにカカオの風味をいかしたマイルドビターなチョコレートを合わせました。

■価格

3枚入 \594（本体価格\550）

8枚入 \1,080（本体価格\1,000）

16枚入 \2,160（本体価格\2,000）

■発売日：4月1日(水)

※店舗により発売日や商品のお取扱い状況が異なる場合がございます。

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)