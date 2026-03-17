【餃子のかっちゃん】春の歓送迎会予約開始！生ビールOKの120分飲放付コースが3,480円！コスパ最強の食べ飲み放題プランも勢揃い

株式会社double

この春、株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が運営する“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”は歓送迎会という大切な時間を、気兼ねなく、お腹いっぱい楽しんでいただきたいという想いから、全国各地の餃子のかっちゃんで「春の歓送迎会特別コース」の予約受付を3月16日から開始いたしました。

近年、外食価格の上昇が続いていますが、当店では「地域最安値」への挑戦を続け、120分飲み放題付で3,480円（税込）という圧倒的なコストパフォーマンスを実現。看板メニューの餃子はもちろん、トレンドの逸品料理を取り揃え、幹事様も参加者様も全員が満足できる内容となっております。

■注目ポイント

- 圧倒的コスパ！ 生ビールも選べる120分飲み放題付きで3,480円（税込）- 贅沢なラインナップ！ 「馬刺しユッケ」や「サーモンの生キムチ」など、お酒が進む逸品が勢揃い。- 自由度抜群の食べ飲み放題！ コース以外にも、好きなものを好きなだけ楽しめる食べ飲み放題プランをご用意しております。ー コース概要 ー

【120分飲み放題付◆全9品 歓送迎会コース】

価格：お一人様 3,480円（税込）

※通常4,480円のところ、春の宴会特別価格でご提供いたします。

＜コース内容（全9品）＞

前菜： サーモンの生キムチ

肉刺し： 馬刺しユッケ

サラダ： 鉢ポテサラ

揚げ物： ポテトフライ / タルタル唐揚げ

名物： 麻婆餃子

〆： 焼ラーメン

甘味： プチチョコチュロス

（仕入れ状況により一部変更になる場合がございます）

＜飲み放題内容＞

ザ・プレミアム・モルツ（生ビール）、ジムビームハイボール、こだわり酒場のレモンサワー、各種カクテル・焼酎・ソフトドリンクなど豊富にラインナップ。

ー 実施店舗 ー

肉汁製作所 餃子のかっちゃん

【関西エリア】

お初天神店 / 梅田茶屋町店 / 大阪駅前第二ビル店 / 東通り店 / 堂山店 / 十三店 / 塚本店 / 西中島店 / 大阪福島店 / 京橋店 / 天満店 / 鶴橋店 / 難波千日前店 / 道頓堀店 / 堺東店 / 門真古川橋店 / 高槻店 / 神戸店 / 神戸元町店 / 阪神尼崎店 / 明石店 / 姫路店 / 京都河原町店 / 京都三条店

【東海エリア】

名古屋駅南口2号店 / 名古屋駅3丁目店 / 栄住吉店 / 栄錦店 / 金山店 / 金山駅前店 / 名古屋今池店 / 新瑞橋店 / 名鉄岐阜店 / 四日市店 / 刈谷店 / 静岡店 / 浜松店

【関東エリア】

池袋東口店 / 新橋店 / 錦糸町店 / 吉祥寺南口店 / 柏東口店 / 川崎店

【北海道・東北エリア】

札幌店 / すすきの店 / 仙台一番町店 / 国分町店 / 福島栄店 / 郡山店

【中国エリア】

紙屋町店 / 広島流川店

【北陸エリア】

金沢片町店

※各店舗のご予約・詳細はホットペッパーグルメをご確認ください。

ー かっちゃん食べ飲み放題 ー

■コース以外も充実！人気の「食べ飲み放題」プラン

「もっと自由に、もっとたくさん食べたい！」というグループには、当店の名物である食べ飲み放題プランがおすすめです。

看板の「かっちゃん餃子」をはじめ、唐揚げや一品料理、デザートまで食べ放題。2,000円台からのプランもご用意しており、学生さんの打ち上げやカジュアルな飲み会にも最適です。

※一部食べ放題の取り扱いの無い店舗もございますので店舗に直接お問い合わせください。

■「餃子のかっちゃん」について

「餃子199円～、ドリンク109円～」を掲げる、活気あふれる餃子酒場です。丁寧に包み、肉汁あふれるジューシーな餃子は、毎日食べても飽きない自慢の味。友人との気軽な一杯から、大人数の宴会まで、幅広いシーンで「安くて旨い」幸せをお届けします。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/