アセットテクノロジー株式会社、コーポレートサイトをリニューアル

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した不動産管理・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光、以下：アセットテクノロジー）は、このたびコーポレートサイトをリニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

当社は、不動産賃貸管理を中心に、不動産売買仲介や不動産買取などのサービスを展開し、不動産オーナーの資産運用をサポートしています。

今回のリニューアルでは、当社の事業内容やサービスについてより分かりやすくお伝えできるよう、サイト構成やデザインを見直しました。企業情報やサービス情報を整理し、当社の取り組みや特徴を分かりやすく紹介できるサイトへと刷新しています。

今後もコーポレートサイトを通じて情報発信の充実を図り、オーナー様やお客様にとって有益な情報を発信してまいります。

コーポレートサイト

https://assettech.co.jp/

■不動産管理のお悩みに関する様々なソリューションを提案する「アセットテクノロジー」

賃貸管理業を通じて、オーナー様の人生を豊かにすることを使命に、私たちアセットテクノロジーは、物件の賃貸管理サービスを提供する会社です。

質の高い賃貸管理サービスとコストパフォーマンスで、オーナー様や入居者様に満足頂き、賃貸業務の領域におけるオーナー様の利益の最大化を目指していきます。

詳しくはこちら：https://assettech.co.jp/

■会社概要

会社名 ：アセットテクノロジー株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本泰光

所在地 ：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番7号

VPO本町セントラル 9階

事業内容：・不動産賃貸管理業

・内装、リフォーム、リノベーション業

・不動産売買仲介業

・不動産コンサルティング

・損害保険代理業

・建物管理業

・海外不動産業

URL ：https://assettech.co.jp/

運営メディア：エンマネ(https://enmone.jp/)

公式Instagramアカウント

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.instagram.com/asset.technology/)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社(https://www.instagram.com/enmone.jp/)

・あんまり見せたくないアセットの裏側(https://www.instagram.com/asset_uragawa/)

公式Yotubeチャンネル

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.youtube.com/@assettechnology)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社-不動産のプロが語るリアル資産術(https://www.youtube.com/channel/UCLDApga8wXBzlKS-hqk5xDA)