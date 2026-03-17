わかさ生活様へ、カスタメディアとロイヤリティラボが協同で送金システムの提供を開始。フリーランスへの報酬支払を銀行や各種キャッシュレス決済サービスで実現。

ロイヤリティラボ株式会社

株式会社カスタメディア（以下：カスタメディア）とロイヤリティラボ株式会社（以下：ロイヤリティラボ）は協同して、株式会社わかさ生活（以下：わかさ生活）が運営するフリーランス求人情報サイト「WAKASAPort(https://support.wakasa.jp/)」の報酬支払において、2025年12月11日より銀行振込に加え、楽天ペイ（楽天キャッシュ）(https://pay.rakuten.co.jp/)、au PAY 残高(https://aupay.auone.jp/)、Kyash(https://www.kyash.co/)等の各種キャッシュレス決済サービスで送金可能な法人送金サービス「デジペイクラウド(https://www.loy-lab.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89/)」を提供したことをお知らせいたします。

WAKASAPortはフリーランスと仕事のマッチングを行う求人情報サイトで、カスタメディアのマッチングサイト構築プラットフォーム(https://service.customedia.co.jp/landing/customedia_platform/)を基盤に構築されています。今回、カスタメディアが構築したプラットフォームとデジペイクラウドをAPI連携することで報酬支払業務の自動化を実現し、フリーランスの方はWAKASAPortアプリ画面から受取操作を行うことで、いつでもどこでも報酬を銀行振込／各種キャッシュレス決済サービスで受け取れるようになりました。

■提供システム全体概要図

■カスタメディアの「マッチングサイト構築プラットフォーム」の概要と特徴

カスタメディアが提供する「マッチングサイト構築プラットフォーム」は、440あまりの機能と、それらを組み合わせた約50のモジュール（機能群）をベースに、マッチングサイト／シェアリングエコノミーなどのプラットフォームを低価格・短納期で構築できるサイト構築プラットフォームです。新規事業の立ち上げにおいて、MVPを短期間で公開し、仮説検証を回しながら段階的に拡張していく用途にも適しています。

１．800超の実績から生まれた「型（パッケージ）」を活用し、立ち上げを高速化

２．標準機能に加え、有償オプション／カスタマイズで事業要件に合わせて柔軟に拡張

３．決済・請求管理・通知など、外部サービスとのAPI連携を前提とした高い拡張性

【本件での活用】WAKASAPortでは、カスタメディアの「マッチングサイト構築プラットフォーム」を基盤にマッチング機能を構築し、外部連携の拡張性を活かして法人送金サービス「デジペイクラウド」とAPI連携を実施。報酬支払業務の自動化と、銀行振込／各種キャッシュレス決済サービスでの受取を実現しました。

■デジペイクラウドの概要と特徴

「デジペイクラウド」は、報酬支払、返金、キャッシュバック等、企業のさまざまなBtoC送金を、銀行口座／各種キャッシュレス決済サービスへかんたんに送金できる法人送金ゲートウェイサービスです。

１．デジペイクラウドとの一接続で、銀行振込／各種キャッシュレス決済サービスへの送金が可能

２．用途に応じて、まとめて送金またはリアルタイム送金を選択可能。各種キャッシュレス決済サービスの仕様変更対応やセキュリティ調査等、運用時に発生する作業もサービス側で対応

３．国内最高水準のデータセンターで運用し、安心・安全な高信頼サービスを提供

■WAKASAPortがデジペイクラウドを導入した理由

１．全社的なキャッシュレス決済サービス対応の推進と、報酬受取手段の拡充

わかさ生活では、キャッシュレス決済サービスへの対応を全社的に推進しており、時流を捉えた新しい仕組みも柔軟に取り入れる方針のもと、WAKASAPortにおいても報酬の受取手段を拡充することを重視しました。銀行振込に加え、各種キャッシュレス決済サービスでの受取ニーズの高まりを踏まえ、導入を決定しました。

２．支払い手数料の最適化と、支払い業務の効率化

報酬支払時に発生する支払い手数料について、銀行振込と比較して安価な各種キャッシュレスサービスを選択できることで、支払いコストの最適化につながることを期待しています。あわせて、マッチングサイト構築プラットフォームとデジペイクラウドのAPI連携により、報酬支払業務の自動化を実現し、運用負荷の軽減にも寄与します。

３．時間や場所を選ばない報酬受取体験の実現

フリーランスの方はWAKASAPortアプリ画面から受取操作を行うことで、銀行振込／各種キャッシュレス決済サービスでの報酬受取が可能となり、利便性の向上につながります。

【カスタメディア 代表取締役 宮崎 耕史】

デジペイクラウドは、国内最高水準のデータセンターで運用管理された信頼性の高いサービスで、銀行送金に加えて各種キャッシュレス決済サービスでの送金にも対応しており、企業の送金業務を支える有力な選択肢だと考えております。今回、カスタメディアの「マッチングサイト構築プラットフォーム」とデジペイクラウドを連携することで、WAKASAPortにおける報酬支払の自動化と受取手段の拡充を実現し、フリーランスの皆さまの利便性向上にもつながりました。

弊社のメインターゲット領域であるシェアリングエコノミー（共有経済）やマッチングビジネスでは、送金を含む運用設計までを一体で整えることが、事業の立ち上げ・成長の重要な要素になります。特に新規事業においては、まずMVPを短期間で立ち上げ、仮説検証を回しながら機能や運用を段階的に強化していく進め方が有効であり、カスタメディアのプラットフォームシステムはそのための基盤として価値を提供できます。

今後はロイヤリティラボと協同し、既存のお客様・新規のお客様双方に対して、送金を含む周辺領域まで見据えた提案を進めてまいります。また、カスタメディアは「プラットフォームまるごとサービス」というサービスにより、「開発して終わり」ではなく、ローンチ後の運用・改善・グロースまで伴走する支援も提供しています。これからも新しい挑戦を続けながら、WAKASAPortの成功を支えるとともに、お客様の成功に寄り添う形で最適な仕組みづくりをご提案し続けてまいります。

【ロイヤリティラボ 代表取締役 星 文隆】

このたび、わかさ生活様が運営するWAKASAPortにおいて、カスタメディアの「マッチングサイト構築プラットフォーム」とデジペイクラウドを連携し、報酬支払の自動化と受取手段の拡充を実現できたことを大変嬉しく思います。本取り組みで得られた連携実績をもとに、カスタメディア様と協同し、シェアリングエコノミーやマッチングビジネスをはじめとする幅広い領域で、送金を含む運用基盤の整備をご提案してまいります。

デジペイクラウドは今後も、企業・ユーザー双方の利便性向上を目指し、送金先の拡充や機能改善を継続するとともに、新たな市場への展開にも積極的に取り組んでまいります。

■企業情報

【株式会社わかさ生活】

代表者：⻆谷 建耀知

所在地：京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22 三光ビル

事業内容：サプリメントおよび化粧品の商品企画及び研究開発、販売

書籍の出版およびキャラクターグッズの企画、販売

URL：https://company.wakasa.jp/

【株式会社カスタメディア】

代表者：宮崎 耕史

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

URL：https://service.customedia.co.jp/

【ロイヤリティラボ株式会社】

代表者：星 文隆

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2F

事業内容：ソフトウェア開発、SaaS事業、コンサルティング事業

URL：https://www.loy-lab.com/(https://www.loy-lab.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ロイヤリティラボ株式会社

メールアドレス：info@loy-lab.com