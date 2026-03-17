北広島市初ブレイキン公式大会！「JDSF HOKKAIDO BREAKING ALL HOKKAIDO CHAMPIONSHIP」

北広島市役所

令和8年3月21日、北広島市初となるブレイキン公式大会として、ALL HOKKAIDO CHAMPIONSHIP(第一回北海道大会)をトナリエ北広島で開催します。

オープン部門の白熱した1on1バトルに加え、これからのブレイキンの将来を担う若きB-BOYやB-GIRLの活躍を是非、この機会にご覧ください！

参加選手のプレー環境の充実に加え、今までブレイキンに触れる機会が少なかった子どもから大人まで、より多くの方に観戦いただき、少しでも興味を持ってもらえるきっかけにつなげることも本大会の大きな目的としておりますので、たくさんのご来場をお待ちしております！

また、令和8年3月22日には、ブレイキン未経験の小学生を対象に「はじめてのブレイキン体験会」を開催します。

BREAKING AMBITIOUS PROJECT（BAP）とは

大志を抱く子どもたちに音と体があれば誰でも始められるアーバンスポーツの一種「ブレイキン」の魅力を知ってもらうことを目的に、2025年8月より始動。

第一弾となる「Shigekix&AYANE PROJECT」では、ES CON FIELD HOKKAIDOでの試合演出への参加や、トナリエ北広島でのパフォーマンス＆トークショー、小学校での特別授業を実施。

第二弾となる「初めてのブレイキン教室」（2025年11月）では、市内外の多くの子どもたちにブレイキンを体験していただき、魅力を体感してもらった。

JDSF HOKKAIDO BREAKING ALL HOKKAIDO CHAMPIONSHIP

開催日時

令和8年3月21日（土）10時30分から18時30分

会場

トナリエ北広島2階ライブアリーナ（北広島市栄町1丁目54番）

大会概要

HOKKAIDO U-15 B-BOY 1on1 BATTLE（北海道在住、15歳以下、男子）

HOKKAIDO U-15 B-GIRL 1on1 BATTLE（北海道在住、15歳以下、女子）

OPEN BREAKING 1on1 BATTLE（在住場所、性別、年齢不問）

詳細を見る :https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00158773.html

はじめてのブレイキン体験会

開催日時

令和8年3月22日（日）10時30分から11時15分

会場

トナリエ北広島2階ライブアリーナ（北広島市栄町1丁目54番）

講師

RIKO（ONE PIECE）

沖縄県出身。

小学2年生からブレイクダンスを始め、現在も沖縄を拠点としながら国内外で挑戦し続けている。

世界最高峰の1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」B-Girl部門優勝。

内容

ブレイキンの基礎に関するレクチャー

申込方法

3月18日（水）までに申込フォーム(https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=1GsCJKdT)から申込

詳細を見る :https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00158821.html