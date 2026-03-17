相続税の課税割合が初の10%超え、被相続人1人あたり平均1億4,700万円 ── AIが無料で相続税額を試算するサービスが公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、相続財産の評価から相続税額のシミュレーションまでをAIが実行するサービス「相続AI」（https://souzoku-ai.xyz）を公開したことをお知らせいたします。

背景：相続税の課税割合が過去最高を更新

国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税の課税割合は9.9%に達し、前年より0.3ポイント上昇しました。2024年速報値では統計開始以来初めて10%を超え、10人に1人以上が相続税の課税対象となる時代に突入しています。

（出典：国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」）

相続税の現状

同統計によると、2023年の被相続人数（死亡者数）は1,576,016人、うち相続税の申告書を提出した被相続人は155,740人に上ります。課税価格の総額は21兆6,335億円、申告税額は3兆53億円に達しました。

被相続人1人あたりの課税価格は約1億4,700万円で、財産構成では現金・預貯金等が8.6兆円で最多となり、2021年以降、土地（7.4兆円）を上回る逆転が続いています。

（出典：財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」）

デジタル化の遅れ

相続税申告におけるe-Tax利用率は37.1%にとどまり、約63%が紙での申告を行っています。相続税の計算は複雑で、基礎控除額の算定、各種特例の適用判断など、専門知識が必要とされる領域です。

「相続AI」の概要

当サービスでは、以下の情報を入力することで、AIが相続税額の目安を算出します。

- 相続財産の種類と概算額（預貯金、不動産、有価証券等）- 法定相続人の人数と関係- 適用可能な特例の自動判定

税理士に相談する前の「事前確認」として、相続税額の目安を把握していただくことを目的としたサービスです。税務申告の代行を行うものではありません。

サービスURL: https://souzoku-ai.xyz

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love