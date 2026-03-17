山形県置賜地域の桜と酒蔵を1日で巡るプレミアムツアー「おきたま酒蔵（さくら）回廊」4/18に開催！

(一社)やまがたアルカディア観光局

春の山形県置賜地域の、桜と地酒を楽しみつくす一日。

やまがたアルカディア観光局は、樹齢1000年超の古木がつむぐ「置賜さくら回廊」の桜の名所と、蔵元杜氏が切磋琢磨する「おきたま五蔵会」の酒蔵を巡る１日限定のツアー「おきたま酒蔵（さくら）回廊」 を、2026年4月18日（土）に開催します。

当日は蔵見学と試飲、古典桜を眺めながらの花見酒、そして旅の締めくくりは、希望者限定で、蔵元も集う交流会へ。

春うらら、置賜の桜に地酒を合わせてお楽しみください。

開催の背景

おきたま五蔵会の酒蔵を見学置賜さくら回廊の銘木を眺めながら五蔵会のお酒で乾杯！ツアー詳細・お申込み :https://arcadia-kanko.jp/shop/tour/5063/

置賜地域には、樹齢1000年を超える古木・銘木が点在する「置賜さくら回廊」があり、春の一大観光ルートとして多くの人々を惹きつけています。

また、置賜の酒蔵5社が結成した「おきたま五蔵会」は、“酒蔵を通じて地域観光を盛り上げたい”という思いのもと、地酒の魅力発信と地域活性化に取り組んできました。

本ツアーは、この置賜の春を象徴する「桜」と「地酒」を一体で楽しみ、蔵元や地域の人々との交流も含めて味わうことで、置賜の春の滞在価値を高めることを目指して毎年企画しています。

おきたま五蔵会 蔵元の振舞風景烏帽子山千本桜（南陽市）置賜さくら回廊のご紹介

置賜さくら回廊は、山形県南部の置賜盆地に位置し、《南陽市(赤湯)・長井市(長井)・白鷹町(荒砥)》までをつなぐフラワー長井線沿いの約４３Kmの桜の観光ルートです。

日本さくら名所100選「烏帽子山千本桜」（南陽市）をはじめ、国指定天然記念物の「伊佐沢の久保ザクラ」（長井市）、「草岡の大明神ザクラ」（長井市）、県指定天然記念物「薬師桜」（白鷹町）など、樹齢1200年を超える古木・銘木を含む桜の名所が点在しているのが特徴です。

置賜さくら回廊の公式HP、最新の開花状況はコチラ(https://www.okitama-sakura.com/)から

旅のおすすめポイント1 おきたま五蔵会の酒蔵を総巡り

最上川堤防千本桜残雪と桜をバックに走る山形鉄道フラワー長井線

「酒処の名所”置賜（おきたま）”を元気にしたい!」「酒蔵を通して、地域観光の活性化をはかりたい!」「地元の美味しい日本酒を、もっと多くの人に味わってもらいたい!」そんな熱い想いを抱く、蔵元から杜氏5人が集まってできたのが「おきたま五蔵会」です。

おきたま五蔵会について：https://gokurakai.com/

おきたま五蔵会参加蔵元：(株)加茂川（白鷹町）、長沼合名会社（長井市）、鈴木酒造店長井蔵（長井市）、若乃井酒造（飯豊町）、中沖酒造店（川西町）

おきたま五蔵会の蔵を一日で巡る機会は、年に数回しかない貴重な機会となります！

個性溢れる蔵元と触れ合い、各蔵のこだわりのお酒の飲み比べをお楽しみください。



※本年は若乃井酒造は都合によりご見学いただけません。ご了承ください。

旅のおすすめポイント2 お花見時は、各蔵の地酒をお振る舞い

置賜さくら回廊のおすすめの桜を巡ります。 五蔵のお酒を片手に花見酒！まさに「花より団子」のお花見です！日本酒を片手にお花見をお楽しみください。

旅のおすすめポイント3 蔵元を交えた交流会に参加

旅の最後は、おきたま五蔵会の会長のお店「中央会館」で、五蔵の蔵元が参加する交流会へご参加いただけます。

蔵元や五蔵会会員との交流をお楽しみください。

蔵元には、蔵自慢のお酒をご持参いただきます。普段はめったに飲めないようなレアなお酒なども登場することが多々ございます。日本酒ファンにはたまらない交流会になるかと思います。

※懇親会の参加はツアー代とは別途6,000円となります。参加ご希望の方は申込時にオプションをご選択ください。

＜おきたま酒蔵（さくら）回廊 イベント概要＞

■開催日：2026年4月18日（土）

■開催地：山形県置賜エリア

■募集人数：１２名

■申し込み締め切り：4月15日（水）

■料金：11,000円（税込）

＜行程＞

10：35 赤湯駅東口 集合

10：47 山形鉄道フラワー長井線 乗車体験 ローカル線の車窓から見える桜をお楽しみください♪

11：50 加茂川 蔵見学

12：40 桜まつり＠白鷹町スポーツ公園 屋台等の出店がございますのでご自由にご散策ください。

13：45 殿入り桜～ 桜づつみ

14：30 長沼合名会社 蔵見学

15：20 最上川堤防千本桜 自由散策／道の駅川のみなと長井 お買い物・休憩

16：40 中沖酒造 蔵見学

17：00 鈴木酒造店長井蔵 蔵見学

17：50 長井駅到着 交流会に参加されない方はこちらで解散となります。

18：00 【夕食/交流会】中央会館 蔵元も参加の宴会へ／会場：中央会館（〒993-0084 山形県長井市栄町7－2）※希望者・別途料金となります。

桜並木のすぐそばを通るフラワー長井線にも乗車

＼「置賜の人に出会う旅」関連ツアーのご案内／

置賜リピーターの旅行会社 あうたび合同会社(https://autabi.com/) では、4/18（土）のおきたま酒蔵（さくら）回廊に参加し、翌日には 白川湖の水没林カヌーや地域の方々との交流まで味わう、1泊2日の特別ツアーを販売中です。

初日は車窓から桜を望むフラワー長井線の乗車、蔵元の案内による酒蔵見学、夜は蔵元と同じテーブルでの宴会。

そして翌朝は、春だけ現れる幻想的な水没林へ、その後は羽前成田駅の駅舎を守る地域の方の花見に特別参加で乾杯を！「桜・酒・人・自然」置賜の春を丸ごと体感できる2日間です。

あうたびツアーは東京発着の新幹線付きプランもご用意（現地集合プランもあり）。首都圏からのご参加の方に特におすすめです！

※本ツアーは あうたび合同会社の主催・募集 です。旅行条件等の詳細・お申込みは外部ページをご確認ください。

あうたびツアー詳細・お申込はこちら https://autabi.com/event/48089/(https://autabi.com/event/48089/)

「おきたま酒蔵（さくら）回廊」ツアー詳細・お申込み

https://arcadia-kanko.jp/shop/tour/5063/

【協力】

・おきたま五蔵会



【企画・実施】お問い合わせは下記担当までお問い合わせください。

一般社団法人やまがたアルカディア観光局（本件担当：芳賀）

TEL：0238-88-1831

FAX：0238-88-1812

メール：info@arcadia-kanko.jp