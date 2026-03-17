ラシン株式会社がノーコードWeb制作「Studio」にて制作実績1,000サイトを突破。

ラシン株式会社

東京・福岡を拠点にエンタープライズ企業から中小企業を支援するラシン株式会社（本社：福岡県中央区、代表取締役：原直樹）は、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」を用いた累計制作サイト数が1,000件を突破したことをお知らせいたします。

当社はStudioが提供する「Studioエキスパート」制度において、「Goldランク」として、単なる「納品」を目的とせず、事業主と同じ視点で利益創出にコミットするWeb制作×マーケティング支援をさらに加速させてまいります。

StudioでのWebサイト制作を通じて、ブランド価値を可視化

ラシン株式会社(https://hp-fukuoka.com/rashin)では、デザイン性とクライアント自身の運用性を兼ね備えたWeb制作を軸に、企業やサービス、ブランドの個性を引き出すサイト制作を行ってまいりました。ノーコードツールであるStudioを活用することで、スピーディかつ高品質な制作を可能にし、業種を問わず幅広いクライアントからご依頼をいただいております。累計制作サイト数が1,000件を超えた今、私たちは「Webサイト制作×マーケティング支援」の掛け合わせによって、Webサイトの価値を最大化する提案をさらに強化してまいります。

ラシンが選ばれる3つの独自の強み

1. 「制作会社」ではなく「事業会社」としての視点

一般的な制作のゴールが「納品」にあるのに対し、当社のゴールはクライアントの「利益の創出」です。自社事業の立ち上げと運用で泥臭い試行錯誤を繰り返してきた経験から、デザイン性と収益性のバランスをシビアに判断。経営者と同じ視座で、事業フェーズに合わせ「今、本当に投資すべき施策」をご提案します。

2. 1,500社以上の実績から導き出した「勝ちパターン」の標準化

デザイナー個人の感性に頼るのではなく、1,500社以上のWebサイト制作・運用実績から導き出した「業種別の勝ちパターン」を組織知として保有しています。

・統計に基づいた設計： 成功確率が高い実証済みの設計をベースに実装。

・再現性の高い成果： データの裏付けがある「統計的に正しいサイト」をStudioでスピーディに構築します。

3. 地方ベンチャー企業の「採用現場」を知り尽くした当事者性

「綺麗に見せる」だけのブランディングでは勝てない、厳しい現代の採用市場のリアルを知っていることも当社の強みです。福岡のベンチャーとして自ら採用に苦戦し、成果を出してきたからこそ、「学生がどこで離脱するか」「競合と比較された際にどうメッセージを打ち出すべきか」といった、現場レベルの肌感覚を持った採用戦略・サイト制作が可能です。

Studioエキスパート「Goldランク」として加盟

Studioが選出する「Studioエキスパート」とは、Studioを活用した実績・技術・デザイン力など、総合的な評価に基づいて加盟する制度です。ラシン株式会社はこのたび、最上位に近い「Goldランク」として加盟いたしました。現在、Studioエキスパートページ(https://studio.design/ja/experts/experts/hp-fukuoka)にも掲載されております。

ラシン株式会社について

ラシン株式会社は、デジタル格差を解消し、すべての企業に利益をもたらす「事業成長の最適化」を実現する、福岡・東京拠点のWeb制作・マーケティング支援企業です。

■創業背景と「売るためのノウハウ」の民主化

代表取締役の原直樹は、リクルートおよび通販専門広告会社ファインドスターでの経験を経て起業。これまでに脚本を手がけたラジオ通販番組は累計9,000本を超え、ダイレクトレスポンス領域における膨大なデータと知見を蓄積してきました。

原は「高度な『売るノウハウ』が大企業に独占され、中小零細企業がデジタル化の波から取り残されている」という構造的課題を解決すべく、中小企業の事業成長を支援する「ベリウェブ（旧ばりよか）」を立ち上げました。

■組織体制と戦略的提携

現在は、取締役COOの武耕太郎が事業を統括。西日本新聞社やふくおかフィナンシャルグループなど、地域経済を牽引する大手企業との業務提携を推進し、地方企業の事業変革を加速させています。また、東京拠点はゼネラルマネージャーの茂木慎汰郎がリードし、首都圏におけるパートナーシップの強化と組織最適化を推進。日本全国へ、一気通貫した成長支援を届ける体制を構築しています。

会社概要

・会社名：ラシン株式会社（英語表記：RASHIN inc.）

・所在地：

福岡本社：福岡市中央区警固二丁目16番26号アークエムズワン6F

東京営業本部：東京都港区芝四丁目1番23号三田NNビル 15F

・代表者：代表取締役 原 直樹

・事業内容：Webサイト制作事業、マーケティング支援、クラウドファンディング事業、ダイレクトマーケティング事業 等

・ラシン株式会社コーポレートサイト(https://rashin.jp/)

・サービスサイト(https://hp-fukuoka.com/rashin)