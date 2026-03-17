サインタイム｜従量課金の常識を覆す「年間定額制」の対面サインを提供開始。メアド不要、タブレット1台で完結

サインタイム株式会社

電子契約サービス「サインタイム」を提供するサインタイム株式会社（東京都港区、代表取締役：ジム・ワイザー）は、対面での契約・手続きをその場で電子化できる「タブレットサイン（対面サイン）」の提供を開始いたしました。

■ 開発の背景：現場の「ムダ・ムラ・ムリ」を排除し、DXを阻む壁を打破

現在、多くの電子契約は「メール送信」を前提としています。しかし、介護現場や店舗・クリニックの窓口では、「お客様（高齢者を含む）がメールアドレスを持っていない」「その場で説明しながら署名をいただきたい」という強いニーズがあります。

サインタイムは、「現場のムダ・ムラ・ムリを排除する」というビジョンのもと、対面オペレーションを止めずにデジタル化する仕組みを構築。ITスキルの有無に左右されず、誰でも「紙とペンと同じ感覚」で使える、現場ファーストなDXを実現します。

■ サインタイムの「タブレットサイン」が選ばれる6つの理由

1. メアド・SMS不要でその場で完結。遠方者への送信にも対応

署名者のメールアドレス登録は一切不要。目の前のタブレットに手書きするだけで手続きが完了します。一方で、来訪できない方にはメールやSMS（ショートメッセージ）で送信できるなど、署名者の状況に合わせた柔軟なハイブリッド運用が可能です。

2. 現場スタッフが迷わない「超シンプル」な操作性

DX推進の大きな壁となる現場のITリテラシー問題。サインタイムは、直感的に使える画面設計を採用しました。導入時の研修コストを最小限に抑え、現場スタッフの心理的抵抗をなくします。

3. 紙も電子も一元管理。ハイブリッド運用を完全サポート

サインタイムのゴールは「電子締結」そのものではなく、書類に含まれる情報を「会社の資産」として最大活用することです。紙で締結した書類のスキャンデータも同一システム内で保管・管理・検索できる機能を搭載。ネットワーク環境や署名者の状況に左右されず、アナログとデジタルの垣根をなくし、組織全体のデータ資産化を実現します。

4. AI自動入力×更新アラートで「管理の属人化」をゼロに

最新の「AI解析機能(https://support.signtime.com/hc/ja/articles/48283631706137-AI%E3%81%A7%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%8A%BD%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95)」により、アップロードした書類から、電子帳簿保存法の要件に必要な「日付」や「氏名」などの情報を自動抽出・入力。入力ミスと工数を大幅に削減します。さらに、契約更新時期を知らせる「自動アラート機能(https://support.signtime.com/hc/ja/articles/37668106415001-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)」により、書類の更新漏れという運営リスクを徹底的に排除します。

5. 拠点別管理で「ガバナンス」と「セキュリティ」を強化

複数の事業所や店舗を持つ企業でも、拠点（グループ）ごとに保管環境を完全に分離することが可能です。各拠点が独立した環境を利用しながら、適切な閲覧権限を設定することで、全社的なセキュリティレベルを底上げします。本部からは各拠点の状況をリアルタイムに把握でき、締結漏れや未回収を即座に特定。管理の透明性を高めます。

6. 従量課金の常識を打破。コストを気にせず運用できる「年間定額制」

従来の電子契約で一般的だった「送信ごとの課金」や「ユーザー数課金」という考え方を完全に排除。予算化しやすい【年間定額制】により、ケアプラン同意書や会員向け覚書など、多頻度な書類が発生する現場でもコストを気にせず、100%のペーパーレス化を追求いただけます。

■ 活用シーン：介護のみならず、あらゆる対面手続きに

介護・福祉：入居申込、重要事項説明、ケアプラン同意書 【介護業界向け特設ページはこちら】(https://www.signtime.com/jp/in-person-signing/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202603_tablet_sign)

スポーツジム・美容サロン：入会申込、施設利用規約、エステのカウンセリング・同意書

医療・クリニック：診療同意書、自費診療の申込、問診票

教育・スクール：学習塾や研修の受講申込、個人情報同意書

■ まとめ：現場に「本当に必要なデジタル化」を

サインタイムは、これからもテクノロジーの力で現場の「ムダ・ムラ・ムリ」を徹底的に排除し、誰もが本来の業務に集中できる環境づくりに貢献してまいります。まずは実際の操作感をお試しいただける、1ヶ月の無料テスト環境をご活用ください。

▼お問い合わせ・オンライン相談のご予約はこちら

Email：rie.saitou@signtime.com

サインタイム株式会社

サインタイム株式会社は、“ムラ・ムダ・ムリ”を排除するドキュメントワークフロー改革をミッションとする電子署名・承認プラットフォーム企業です。3,000社以上の企業・団体で導入実績を持ち、数分で完結する高速ワークフローと高いセキュリティで、業種を問わず高いユーザー評価を獲得しています。

問合せ先：

本件に関する問い合わせ先：鈴木

pr@signtime.com

TEL：03-6743-8822

ホームページ：https://www.signtime.com/jp/