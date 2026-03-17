日本毛織のDE&I基本理念の実践に向け「Cradle」を導入

株式会社Cradle

法人向けにウェルビーイング支援サービスを提供し、誰もが安心して力を発揮できる環境づくりを支える株式会社Cradle（本社：東京都渋谷区、代表取締役：尾嵜優美／スプツニ子！、以下「Cradle」）は、ウェルビーイング支援プラットフォーム「Cradle（クレードル）」の日本毛織株式会社への導入をお知らせします。

日本毛織は、「個人の幸福と組織パフォーマンスの最大化」をDE＆Iの基本理念に掲げ、従業員が安心して能力を発揮できる職場づくりを進めており、その実践を後押しする仕組みとしてCradleを活用していただきます。

日本毛織 ご担当者様コメント

＜導入前の課題・導入背景＞

当社は「人が集まる企業」「人に選ばれる企業」を目指し、「個人の幸福と組織パフォーマンスの最大化」をDE&Iの基本理念に掲げ、従業員一人ひとりが安心して能力を発揮できる職場づくりを進めています。

その一方で、キャリア形成の過程では、健康、ライフイベント、育児、介護、将来への不安など、多様な課題が生じており、業務集中やモチベーションに影響を及ぼすケースが増えていました。

こうした課題は、従来「個人の問題」と捉えられがちでしたが、実際には職場の生産性や組織全体のパフォーマンスに深く関わるものです。

そのため、当社では、従業員が自律的に学ぶだけでなく、職場全体で共通理解を持ち、行動につなげる仕組みが不可欠であると判断し、幅広いテーマを柔軟に学べるCradleを採用しました。

＜Cradle導入の決め手＞

当社のDE&I基本理念を実践していくためには、知識の習得だけでなく、日常業務における具体的な行動につなげることが重要です。

Cradleは、専門家による分かりやすい解説に加えて、職場で実際に起こりやすいケースをもとに、“明日から使える行動例”を提示してくれる点が特徴です。

特に管理職にとっては、多様なメンバーが力を発揮するための職場づくりに直結するテーマが豊富で、“実践的な学び”を得られることを高く評価しています。

Cradleは、当社が重視する「学びを行動変容へつなげる」取り組みを強力に後押しするサービスであると判断し、導入を決定しました。

日本毛織株式会社 経営戦略センター 人財戦略室 DE&Iグループ

ウェルビーイング支援プラットフォーム「Cradle（クレードル）」概要

「Cradle（クレードル）」は、企業におけるウェルビーイングの向上を通じて、健康経営や人的資本経営の推進を支援する法人向けサービスです。従業員一人ひとりが安心して力を発揮できる環境づくりを後押しします。

従業員向けのラーニング動画やセミナー・オンライン相談・クーポン・従業員のデータ分析レポートや、全国130院以上と提携したヘルスケアサポートなどを組み合わせ、企業のウェルビーイング推進を全面的に支援します。

＜資料請求お問い合わせ先＞

URL：https://cradle.care/lp02

株式会社Cradle（クレードル）

・社名 ：株式会社Cradle

・所在地 ：東京都渋谷区桜丘町31番14号 SLACK SHIBUYA901

・事業内容：健康経営・人的資本経営・ダイバーシティ推進を支援する法人向けウェルビーイング支援プラットフォーム「Cradle」を運営

・代表者 ：尾嵜優美／スプツニ子！

・設立 ：2019年12月16日

・企業URL：https://cradle.care/



Cradleは「誰もが輝く、未来を育む。」というビジョンのもと、従業員の選択肢を増やすことで、誰もが輝ける社会の実現を目指します。

Japan's No.1 employee benefits provider for empowering well-being and fueling diverse talent growthとして、従業員向けのラーニング動画やセミナー・オンライン相談・クーポン・従業員のデータ分析レポートや、全国130院以上と提携したヘルスケアサポート等のトータルソリューションを提供しています。



「Cradle」は、健康経営優良法人2025「ホワイト500」認定企業の10％以上で導入されています。