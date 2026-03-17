株式会社ディ・ポップス、モバイルショップ『スマホ相談窓口 TOP1』でiPhone・Android端末の買取りサービスを開始

株式会社ディ・ポップス

株式会社ディ・ポップス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：増田 将人）は、当社が運営するモバイルショップ『スマホ相談窓口 TOP1』において、iPhoneおよびAndroid端末の買取り・無料回収サービスを開始いたしました。

本サービスは、スマートフォンの買い替え時のコスト負担を軽減するとともに、家庭で使われずに眠っている「埋蔵携帯」のリユース・リサイクルを促進することを目的としています。

店舗での即日査定や安心のデータ消去など、対面店舗ならではのサポートを通じて、より安心してスマートフォンを手放せる環境を提供します。

■ 『スマホ買取りサービス』開始の背景

近年、スマートフォンの高性能化に伴い端末価格は年々上昇しており、

「最新機種へ買い替えたいが費用負担が大きい」といった声が多く聞かれるようになっています。

一方で、一般社団法人リユースモバイル・ジャパンの調査によると、日本国内では数億台規模の使用されていない携帯電話（いわゆる「埋蔵携帯」）が家庭に眠っているとされており、その有効活用が社会的な課題となっています。

また、経済産業省が推進する「循環型経済（サーキュラーエコノミー）」への関心も高まっており、使用済み端末のリユース・リサイクルによる資源循環の重要性が高まっています。

ディ・ポップスが運営するモバイルショップ『スマホ相談窓口 TOP1』は、

これまで「地域で一番相談しやすいスマホショップ」を目指し、

お客様一人ひとりに寄り添いながら通信コストの最適化や機種選びのサポートを行ってまいりました。

このたび当社では、

スマートフォンの買い替え時のコスト負担を軽減するとともに、

使われなくなった端末を資源として有効活用する循環型社会の実現に貢献するため、

iPhoneおよびAndroid端末の買取り・無料回収サービスを開始することを決定いたしました。

スマホ買取りサービスイメージ図

■ 『スマホ買取りサービス』の内容

1. iPhone・Android端末の買取り

TOP1だからできる「安心」と「便利」

最新モデルから数年前のモデルまで、幅広いスマートフォンの買取りに対応しています。

・即日査定

専門スタッフが店舗にてその場で査定を行い、買取り金額をご提示いたします。

・安心のデータ消去

買取り後の端末データは、業界標準のセキュリティ基準に基づき適切に消去し、個人情報の保護を徹底します。

2. 不要なスマートフォンの無料回収（リサイクル）

「壊れて動かない」「古すぎて値がつかない」といった端末も無料で回収いたします。

・環境負荷の低減に貢献

回収した端末は適切にリサイクル・再資源化し、資源の有効活用と環境負荷の低減に貢献します。

・全キャリア・全メーカー対応

購入されたキャリアやメーカー、機種を問わずお持ち込みいただけます。

TOP1菊名店

■ TOP1『スマホ買取りサービス』取り扱い店舗のご案内

店舗一覧URL▼

https://d-pops.co.jp/shop-list/

※ TOP1谷和原店（FC店舗）は対象外

■ 株式会社ディ・ポップスについて

ディ・ポップスは、首都圏を中心に約60店舗を展開するモバイルショップ事業を核に、お客様の生活が豊かになるサービスや商品をご提供しております。また新たに

◆ フォンシェルジュ（https://phone-cierge.com/）

モバイル関連情報とスマホ料金診断サイト

◆ すまっぴー（https://smappy-if.com/companies/search）

格安SIMの比較サイト

◆フォンシェルジュストア（https://store.phone-cierge.com/）

スマホアクセサリーなどのECサイト

を展開し、O2O戦略と自社商材開発の推進を目指すことで、創造的事業展開を通じて人に喜びと輝きを提供していきます。



■株式会社ディ・ポップス

代表者：代表取締役 増田将人

設立：1998年2月4日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目15－1 渋谷ヒカリエ32F

事業内容：通信事業全般

コーポレートサイト：https://d-pops.co.jp/

■ 問い合わせ先

株式会社ディ・ポップス：藤木

Tel：03-3797-5557

問い合わせフォーム：https://d-pops.co.jp/contact/

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品、およびサービスは予告なく最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。