京都・清水寺参道の七味家本舗が『七味豚じゃーきー』を新発売

株式会社 七味家本舗

3月20日(金・祝)より、清水本店にて発売いたします

丁寧に仕込んだ厚切り豚バラジャーキーに、京都・七味家本舗の七味が出会いました。

噛むほどに旨みが広がるジューシーな豚バラのジャーキーに、370年の歴史を刻む香り高い七味。

この組み合わせ、まさにエッジィな「大人のおつまみ」です！

香りの重なりが心を満たす

七つの香りが織りなす七味の「深み」は、肉の旨みを何倍にも引き立てます。

ピリッとした刺激のあとに、ふわっと立ち上がる香ばしい香り…。

一日の疲れやストレスも、このひとくちでリセットできるでしょう

「背徳の旨さ」に要注意！

豚肉 × 七味。この組み合わせは、正直「反則」です。

気づけばビールがもう一本…気づけば袋が空っぽ…

止まらない美味しさは、まさに「大人のおつまみ」です。

こんなシーンに

・ 夜10時、自分へのご褒美タイムに。

・ キャンプで焚き火を見つめながら。

・ 大人が喜ぶ、ちょっと珍しい手土産として。

実はこの商品、先代会長の「最高のジャーキーを」という想いから生まれた

牛肉の『山椒ジャーキー』の逸品が原点。

そこから試行錯誤を経て、味の親しみやすさと満足感を両立させた「豚肉」へと辿り着きました。

歴史と情熱が詰まった逸品を、ぜひ一度ご賞味ください！

本商品はご家庭用商品として販売するほか、

飲食店様向けの業務用としての提供も可能です。

京の老舗から生まれた七味の香りと豚肉の旨味が、お酒の味わいを引き立て、居酒屋やバーなどでの酒肴メニューとしてもご活用いただけます。





「七味豚じゃーきー」 30g 972円 (税込) 3月20日(金・祝)より、清水本店にて発売

＊常温保存OK （開封後はお早めに！）





七味家本舗について

七味家本舗は明暦年間（1655年～）創業。東京・浅草のやげん堀、信州・長野の八幡屋礒五郎と共に日本三大七味の一つに数えられています。

「京名物 七味唐がらし」は良質な原料にこだわり、一子相伝の調合方法を守り続けているのが特徴です。京料理の繊細な味わいを損なうことなく、より引き立てる「風味」を重視した薬味として、現在に至るまで多くの人々にご愛顧いただいてきました。

京料理の名脇役として、お料理をさらに美味しく召し上がっていただくための

“最後のひと手間”を提案する店です。

代表の福嶌良典は「370年の歴史と伝統を守りながら、次の100年へ向け愛される店づくりを目指しました」と語っています。

会社概要

会社名 株式会社 七味家本舗

代表者 福嶌 良典

住所 〒605-0862 京都市東山区清水2丁目221番地

営業時間 清水本店：9:30～17:30（季節により変動）

オンラインショップ：10：00～17：00

電話番号 075-551-0738

法人設立 1950年12月

事業内容 七味唐がらし・山椒之粉・香辛料・調味料・菓子販売

HP https://www.shichimiya.co.jp/

■商品に関するお問い合わせ先

七味家本舗管理課・0120-540-738（10:00～17:00）