岡崎からアウェーの地へ熱い「青援」を！4月5日(日)イオンモール岡崎にてシーホース三河パブリックビューイング開催決定

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年4月5日(日)、イオンモール岡崎にてパブリックビューイングの開催が決定いたしました！

試合前にはSuper Girlsのステージパフォーマンスも披露予定です。

ともにイオンモール岡崎からアウェーの地で頑張る選手へ青援を送りましょう！

皆さまのお越しをお待ちしております！

イベント概要

■日時

2026年4月5日(日)14：00～試合終了まで(予定)

※イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます

■会場

イオンモール岡崎 1F セントラルコート

〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町外山３８-５

※違法駐車は近隣のご迷惑となりますので絶対にお止めください。

■参加費

無料

※着席できる席に限りがございます

参加メンバー

注意事項

CHINAMISARIKOSAYAKAYUUKA- イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- 座席数に限りがございます。立ち見となる場合がございますのであらかじめご了承ください。- お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。- また撤去したものについての責任一切負えませんので、あらかじめご了承ください。- イベント内で撮影された動画や画像は、シーホース三河のHPやSNSに掲載される可能性がございますので予めご了承ください。