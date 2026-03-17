持ち運びに便利な食べきりポケットサイズが登場『国産茎わかめ梅かつお味 26g』が新登場！

株式会社壮関

株式会社壮関（本社：栃木県矢板市 代表取締役社長：板山 健一）は、新商品『国産茎わかめ梅かつお味 26g』を2026年３月23日(月）より全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット全業態および壮関オンラインショップ（https://sokan.shop/）で発売いたします。

壮関オンラインショップ :https://sokan.shop/

＜商品特徴＞

人気の『国産茎わかめ梅かつお味』に、食べきりサイズの26gポケットタイプが新登場。既存の63g中袋サイズのおいしさはそのままに、より手軽に楽しめるサイズになりました。

三陸産の茎わかめを使用し、国内製造のかつおぶし、紀州南高梅パウダーを合わせた、素材にこだわった国産仕立て。梅のさわやかな酸味とかつおの旨みが重なり合う、あと引く味わいが特長です。

ポケットサイズは、お出かけや通勤・通学時の持ち運びにも便利で、食べきりにちょうどいい分量。初めてお試しいただく方にも手に取りやすいサイズ感で、人気の味をより身近にお楽しみいただけます。

＜左＞3/23新発売のポケットサイズ ＜右＞既存の中袋サイズ

＜商品紹介＞＜株式会社 壮関について＞

代表：代表取締役社長 板山 健一

所在地：栃木県矢板市こぶし台4番地１

TEL 0287-48-3301 FAX 0287-48-3303

創業：1991年（平成３年）8月

資本金：20,000千円

事業内容：水産、農産物加工品の製造・販売

WEBサイト：https://www.sokan.jp/

1991年の創業以来、お客様本位・品質本位の姿勢に基づいて、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことにチャレンジ。海産物では「茎わかめ」を初めて菓子として世に送り出し、農産物では、梅から種を抜き取って柔らかく干した「種抜き干し梅」、お菓子感覚で食べられる「干し芋」など、食材の新しい食べ方を次々に提案、素材菓子メーカーとして成長を続けています。