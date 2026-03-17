株式会社新和電工の「CHANGE RAPTURES」オフィシャルパートナー就任に関するお知らせ

PERF株式会社

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画する「CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）」を運営するPERF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柳 裕貴）は、「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」において株式会社新和電工（本社：東京都江東区、代表取締役：長島 義博、以下「新和電工」）が「CHANGE RAPTURES」のオフィシャルパートナーとして決定したことをお知らせします。

新和電工は、「お客様や時代・社会から求められる最適な設備を提供し、社会に必要とされる会社であり続ける」ことを理念に掲げ、電気設備という社会インフラの根幹を支えることで、人々の安心で快適な毎日と社会の永続的発展に貢献しています。

今回のパートナーシップを通じて、新和電工は年間を通して「CHANGE RAPTURES」を応援します。

また、従業員やそのご家族、お取引先が一体となって熱量を共有できる観戦環境を整備し、スポーツ・エンターテインメントを通じた新しい“つながり”の形を創出してまいります。

両社は、仕事を通じて自己を高め、新たな価値を追求し続けるという共通の姿勢のもと、ダンスカルチャーを起点に、企業・地域・人が交わる豊かな未来を共に生み出していきます。



■両社コメント

株式会社新和電工 代表取締役 長島 義博

このたび、CHANGE RAPTURESのオフィシャルパートナーとして新たな一歩を踏み出

しました。

当社は創業以来、長年にわたり電気工事を主な業務として社会資本整備の一端を担

い、社会の基盤づくりに貢献してまいりました。これからも、より高度で確かな技術力

に磨きをかけ、安全で快適な社会の実現に努めてまいります。

今、注目度の高いダンスシーンで挑戦と進化を続けるCHANGE RAPTURESとともに、

挑戦を重ねながら、「未来への貢献」を目指して歩んでまいります。





PERF株式会社 代表取締役 柳 裕貴

電気設備という社会インフラの根幹を支え、人々の安心で快適な毎日を支えておられる株式会社新和電工様を、CHANGE RAPTURESの新たなパートナーとしてお迎えできることを大変光栄に思います。

新和電工様が掲げる「確かな技術」で、社会の永続的発展に貢献するという真摯な姿勢は、ダンスという技術を磨き抜き、表現を通じて新たな価値を追求しようとする私たちの挑戦にとって、大きな指標となるものと存じます。

本パートナーシップを通じて、従業員の皆様やそのご家族が一体となって熱量を共有できる環境を共に創り上げるとともに、ダンスカルチャーを起点とした「未来への貢献」を目指してまいります。





■CHANGE RAPTURESについて

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に出場するプロダンスチーム。D.LEAGUE発足時から参画しており、2025年7月にオーナー変更に伴い「CHANGE RAPTURES」として生まれ変わった。

24-25 SEASONではチーム最高順位となる3位を獲得。25-26 SEASONはさらなる飛躍を誓う。ダンスを通じた地域活性化やスポンサーアクティベーションにも注力し、社会に必要とされる存在を目指して活動を続けている。



公式Instagram：https://www.instagram.com/changeraptures_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@changeraptures--7758

公式X：https://x.com/CHANGERAPTURES

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@changeraptures

■ 株式会社新和電工 概要

主な事業内容： 公共施設、工場、オフィスビル、店舗、マンション等の電気設備工事（設計・施工・管理）、リニューアル工事、環境エネルギー設備工事、保守・メンテナンス業務

本社所在地： 東京都江東区大島一丁目9番8号

代表者：長島 義博

URL： https://www.shinwa-dk.co.jp/



■PERF株式会社 概要

主な事業内容：プロスポーツクラブの運営・スポーツ関連事業の運営

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

代表者：代表取締役 柳 裕貴

URL：https://perf.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

PERF株式会社

E-mail：info@perf.co.jp