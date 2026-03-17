【国分寺市】放置ミニ自転車パーツ 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

国分寺市は、大学や住宅街が多く、日常の移動手段として 自転車を利用する人が多い地域 です。

駅までの通学や通勤、近所の買い物やアルバイトなど、自転車が生活の一部になっている家庭も少なくありません。

その一方で、国分寺市の住宅では修理途中で止まってしまった自転車 が残っているケースもよく見られます。

パンクした自転車、外したサドル、交換予定だったチェーン、古い空気入れ、壊れたライト。

「今度直そうと思っていた」「パーツだけ買ったまま」

そんな状態で、玄関やベランダ、物置に自転車パーツが置かれたままになっている家庭 も珍しくありません。

例えばパンクした自転車が1台、外したタイヤ、交換予定のチェーン、壊れたライト。

こうしたパーツが増えていくと、“自転車修理パーツの保管スペース”のようになってしまうケース もあります。

さらに、自転車やパーツはサイズや素材もさまざまで、自治体の粗大ゴミとして出す場合にも分別が分かりにくいことがあります。

そのため「そのうち修理する」「処分のタイミングがない」という理由で、長年そのまま残ってしまうケースも見られます。

でも3月は、引っ越しや新生活準備、学生の卒業や生活の変化など、収納スペースを見直すタイミングが増える時期 です。

このタイミングで自転車関連を整理すると、玄関や物置のスペースを広く使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、国分寺市の生活スタイルに合わせた片付けサポートとして、“放置ミニ自転車パーツ”回収キャンペーン を実施します。

パンク自転車、サドル、チェーンなど自転車パーツ残骸を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

修理予定のまま残ってしまった自転車関連用品を、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

国分寺市は、大学や住宅街が多く、学生やファミリー世帯が多い地域です。

そのため

・パンクした自転車

・外したタイヤ

・交換予定のパーツ

などの 自転車関連不用品が家庭に残りやすい環境 でもあります。

特に

「修理しようと思ってパーツを外した」

「新しい自転車を買って古い自転車が残った」

といったケースで、玄関やベランダ、物置に自転車パーツが保管されたままになっている家庭 も少なくありません。

こうした自転車まわりの整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：放置ミニ自転車パーツ 回収キャンペーン

実施期間：2026年３月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・パンク自転車

・外れたサドル

・チェーン

・空気入れ

・壊れたライト

備考：事前見積もり時に 「国分寺市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（国分寺市全域）

対応地域例

本町、南町、東元町、西元町、本多、東恋ヶ窪、西恋ヶ窪、泉町、戸倉、光町、並木町、北町、内藤など

※上記以外も国分寺市全域で対応可能です。

自転車まわりの片付けでよくあるお悩み

・パンクした自転車が置きっぱなし

・外したパーツが物置に残っている

・壊れたライトやチェーンを処分したい

・玄関の自転車スペースを整理したい

・修理予定のまま放置している自転車がある

自転車関連でよく出る不用品例

自転車本体

タイヤ類

パーツ

修理用品

保管用品

回収品目の詳細例

自転車本体

パンク自転車、壊れた自転車など

タイヤ類

タイヤ、チューブなど

パーツ

サドル、チェーン、ライトなど

修理用品

空気入れ、修理工具など

保管用品

自転車スタンド、カバーなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・放置している自転車を処分したい方

・自転車パーツをまとめて整理したい方

・玄関や物置をスッキリさせたい方

・国分寺市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

自転車やパーツなど、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これも対象？」「量が多すぎて不安」みたいな相談も、そのまま投げてOK。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 国分寺市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kokubunjishi/

📰 国分寺市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/kokubunjishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)