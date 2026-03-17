IHIと米国X-energy社が、高温ガス炉分野の協業検討に関する覚書を締結

株式会社IHI

IHIは、3月13日、IHI横浜工場（神奈川県横浜市磯子区）において米国の先進原子力技術開発企業である X-energy Reactor Company, LLC（本社：メリーランド州ロックヴィル、Founder & Executive Chairman: Dr. Kam Ghaffarian、以下「X-energy社」） と、高温ガス炉技術分野における協業の可能性を検討・推進することを目的とした、非拘束的な覚書（MOU）を締結しました。

左から、X-energy社 Executive Vice President & Chief Commercial Officer Dinkar S. Bhatia、IHI 執行役員 資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長 長谷川

本MOUは、X-energy社が開発を進めるXe-100等の高温ガス炉のグローバル市場における導入計画を支援するために、原子炉系機器の設計、エンジニアリング、製造、サプライチェーン開発について、両社間の協業の可能性を幅広く検討するための協力枠組みを確立するものです。

協業範囲

本MOUは、以下の主電源系機器の将来的な製造に関する協業および情報交換のための協力枠組みを提供します。

- 原子炉圧力容器- 原子炉内構造物- 蒸気発生器 圧力容器- 蒸気発生器 内部構造物- クロスベッセル

X-energy社について

X-energy Reactor Company, LLCは、クリーンな電力の供給のための先進的な小型モジュール式原子炉（SMR）および燃料技術のリーディングカンパニーです。同社は、クリーンで安全かつ信頼性の高いエネルギーを提供する先進型小型モジュール式原子炉および独自の燃料の開発を通じて、原子力エネルギー業界の変革に取り組んでいます。X-energy社のモジュール式SMR設計は、原子力技術の新たな用途や市場を広げるとともに、安全性の向上、コストの削減、建設期間の短縮を実現します。

IHIの取り組みと今後の展望

IHIは、原子力を含むエネルギー・社会インフラ分野における競争力強化を目的として、製造能力およびエンジニアリング基盤の高度化を進めています。本MOUは、こうした取り組みの一環として、先進原子力分野における技術開発およびサプライチェーン強靭化に向けた検討を加速させるものです。IHIは、これまで培ってきた重工・原子力分野での知見を活かし、米国およびグローバル市場における先進原子力技術の商業化に貢献するとともに、安定的かつ低炭素なエネルギー供給の実現に寄与してまいります。