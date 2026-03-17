Aoba-BBT、シミュレーション型英語コーチング「Mission:English Speed」を新規リリース

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、ビジネス英語コミュニケーション力の強化を目的としたシミュレーション型英語コーチングプログラム「Mission:English Speed」を新たにリリースいたしました。あわせて、新プログラムリリースを記念し、2026年3月31日（火）まで全英語プログラムを対象とした10%OFFキャンペーンを実施中です。

■ 開発の背景

グローバルビジネスの現場では、英語の基礎知識を持ちながらも「会議で踏み込めない」「反論に言葉が止まる」「結論が曖昧なまま終わる」といった課題を抱えるビジネスパーソンが少なくありません。その原因の多くは英語力そのものではなく、その場の状況に応じて判断し、反応し、次の一手を出す「瞬発力」が十分に鍛えられていないことにあります。

Aoba-BBTは、アオバジャパン・インターナショナルスクールをはじめとする国際教育事業、および法人・個人向けの英語研修プログラムの提供を通じ、グローバル人材育成の知見を蓄積してきました。こうした実績をもとに、TOEIC600点以上の英語中級者がビジネスの現場で成果を出すための実践力を短期間で身につけられるプログラムとして「Mission:English Speed」を開発しました。

■ 「Mission:English Speed」の概要 ※本プログラムは全て英語で実施します。

Mission:English Speedは、正解のないビジネス現場を想定し、実務そのものを英語でトレーニングするシミュレーション型英語コーチングプログラムです。受講者自身の業務シーンを題材に外国人コーチと徹底的に対話し、会議・交渉・意思決定などのビジネスコミュニケーションにおける瞬発力を鍛えます。

【4つの特徴】

- ビジネス英語コミュニケーションに特化したプログラム設計- - 会議・交渉・意思決定などの場面にフォーカスし、成果を出すための対話力を養成- 自分ごとの状況で磨く英語トレーニング×コーチングセッション- - 受講者自身の業務状況に引き寄せた「自分だけのシナリオ」で反復実践- 課題分析とパーソナライズされた学習設計- - 業務内容・ゴールをもとに課題を整理し、最適化された学習ロードマップを提供- トレーニングパートナーとしてのコーチ伴走- - TESOL等の教育資格と実務経験を持つ外国人コーチが、コーチングセッション・LINEサポートなどで日々の学習に寄り添い伴走

【学習の流れ（約14～15週間）】

STEP 1：レベル判定・設計（ビジネス英会話力測定テスト＋ヒアリング）

STEP 2：初回カウンセリング（最適なゴール定義・学習プラン設計）

STEP 3：英語トレーニング（週4～6回・25分/回）＋自己学習・LINEサポート

STEP 4：コーチングセッション（週1回・25分/回、実務シーンのシミュレーション）

STEP 5：ビジネス英会話力測定テスト（成果測定）

STEP 6：最終カウンセリング（振り返り）

【提供モジュール（全13モジュール）】 ※受講生のニーズに応じてモジュールを提案。

会議運営、プレゼンテーション、ビジネス交渉、意思決定、対立解消、プロジェクト管理、人事（採用・管理）、人事（労務・課題解決）、国際ビジネス、セールス＆マーケティング、財務、製薬業界編セールス＆マーケティング、製薬業界編R&D

■ 対象者

- TOEIC 600点以上の英語中級者で、基礎知識はあるが実務での成果に結びついていない方- グローバル業務に携わり、企画・交渉・プレゼンなどの機会がある方- 海外赴任等で短期間にビジネス英語力の習得が急務の方- 学習を続けても「現場で活かしきれていない」と伸び悩んでいる方

■ プログラムプラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/403_1_60b91c942ed23188ce59cf28e829d0d5.jpg?v=202603171051 ]

※月額換算は14週間（3.5ヶ月）として算出。お支払いは一括となります。

■ 新プログラムリリース記念キャンペーン

Mission:English Speedのリリースを記念し、2026年3月31日（火）まで、全英語プログラムを対象に期間限定10%OFFキャンペーンを実施中です。

- キャンペーン期間：2026年3月31日（火）まで- 対象：全英語プログラム（Mission:English Speed含む）- 特典：受講料10%OFF- キャンペーン詳細：https://pegl.ohmae.ac.jp/blog/post-2129/

■ プログラム詳細・無料カウンセリングのお申込み

株式会社Aoba-BBT Learning Hub グローバル

メールアドレス：english@bbt757.com

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com