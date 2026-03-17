【石見神楽/広島神楽/備中神楽】嘉戸神楽社中50周年記念神楽大会-日本の祭り ふるさとの心- 5月２３日開催決定！

嘉戸神楽社中

今年発足５０年を迎え、半世紀に渡りご支援いただいた皆様への感謝とさらなる伝承発展に向け、記念神楽大会を開催いたします。

当社中のモットーである「日本のまつり ふるさとの心」をかたちにすべく、日頃より交流ある神楽団体様ご協力の下、広く神楽ファンや地域の方が楽しんでいただけるよう企画しました。

入場無料ですので、みなさまお誘い合わせの上、ぜひお越しください！

嘉戸神楽社中50周年記念神楽大会-日本の祭りふるさとの心-ポスタービジュアル

イベント概要

■イベント名

嘉戸神楽社中50周年記念神楽大会 -日本の祭り ふるさとの心-

■日程

2026年5月23日（土）

■会場

江津市総合市民センター（ミルキーウェイホール）

島根県江津市江津町1110－17

■時間

開場 8:30 / 開演 9:00

※終演予定 18:00

■出演団体

【石見神楽】

嘉戸神楽社中（主催）／有福神楽保持者会[島根県指定無形民族文化財]／都治神楽社中

【広島神楽】

溝口神楽団／筏津神楽団／横谷神楽団

【備中神楽】

備中神楽芳友会[国指定無形民族文化財]

■入場料

無料

■後援

島根県、島根県観光連盟、江津市、江津市観光協会

■助成

公益信託しまね文化ファンド

■主催

嘉戸神楽社中（島根県江津市）

お問い合わせ

嘉戸神楽社中 事務局

mail:kadokagurashachu@gmail.com

TEL:090-7594-8539/FAX:0855-55-0161

※最新情報は嘉戸神楽社中公式Instagramにてお知らせいたします。

https://www.instagram.com/kadokagura/