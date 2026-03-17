【4/7開催】成長期のサービス運営を「採用」に頼らずスケールさせる、3社合同ウェビナーを開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォ-ム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、株式会社ハートビーツ、株式会社FAKEとの3社合同ウェビナー「『成長するほど、なぜ回らなくなるのか』採用に頼らずスケールさせる “サービス設計”とは」を2026年4月7日（火）に開催することをお知らせいたします。

https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260407?organizationId=2780



（※1） トライアル利用を含みます。

◆開催背景

SaaSやWebサービス、アプリ事業において、サービスが成長する一方で「開発後の運用」「問い合わせ対応」「障害対応」に追われ、本来注力すべき新規企画や改善に時間が割けないという課題を抱える企業が増えています。

特に労働人口の減少が深刻化する昨今、人員補充（採用）だけに頼った規模拡大は、現場の疲弊やコスト増を招くリスクがあります。本ウェビナーでは、長期的な持続可能性を確保するために、少人数のまま分業・アウトソースを活用し、サービスを止めずにスケールさせるための実践的な「仕組み化」について、3つの専門的な視点から解き明かします。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、サービス運営における「負の連鎖」を断ち切り、持続可能な成長を実現するための戦略を、以下の3部構成で多角的に解説いたします。

第1部：株式会社FAKE 代表取締役 高橋 才将氏

“作ったあとに苦しまない” サービスをスケールさせる設計・UXの考え方」

第2部：株式会社ハートビーツ クラウド・アクセラレーション事業部 谷川 隼人氏

サービス成長を止めないためのインフラ・運用を“手離れ”させる考え方

第3部：株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹 彩華

“人に頼らない” 仕組みで問い合わせをさばく -採用に頼らずスケールする、CS業務の生産性向上戦略

◆カンファレンス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/279_1_72a02ecafe43246ec342559e3874f625.jpg?v=202603171051 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp