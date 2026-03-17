株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年3月17日、オンラインアートレッスンカテゴリを対象とした無料モニター募集を開始いたしました。

最大9,000円分を無料で試せる「オンラインアートレッスン」モニターを募集。当選者は2回受講無料＋口コミでもう1回無料

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

モニターに当選すると、対象*からお好きなオンラインレッスンを選んで無料で2回お試しいただけるキャンペーンです。新しいレッスンを発見する楽しさや、出会ったレッスンでの充実の学びの体験を口コミでシェアしていただきます。口コミ投稿後、もう1回無料で受講できるチケットがプレゼントされます。*3,000ポイント（3,300円税込）以下の単発レッスン

アートレッスンカテゴリには、水彩画、油彩、デジタルアートだけではなく「芸術」としての朗読、演技（声優レッスン含む）なども豊富な種類のレッスンが提供されています。

モニター企画では、アート・デザインカテゴリのすべてのレッスンからお好きなレッスンを選んで受講できます。

カフェトークのオンラインアートレッスン：

https://cafetalk.com/lesson/search/?lang=ja&bt=jFemsQ6bpx(https://cafetalk.com/lesson/search/?lang=ja&bt=jFemsQ6bpx)

特設ページはこちら :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/art/mar2026/?lang=ja

【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年3月17日～3月23日

対象カテゴリー： オンラインアートレッスン（スケッチ、パステル画、水彩画など）

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイント（3,300円税込）までのオンラインアートレッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページURL：https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/art/mar2026/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com