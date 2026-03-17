創業220周年事業として、全国の美術館にて巡回展を開催いたします

■美術展詳細

株式会社 榛原

「榛原(はいばら)」は、1806(文化3)年の創業以来、220年にわたり東京・日本橋に店舗を構える和紙舗(わがみほ)です。

江戸時代には、ジンチョウゲ科の樹皮を原料とする高品質な和紙「雁皮紙(がんぴし)」を主力商品として商い、幕末から明治期にかけては、美しい木版刷りを施した上質な和紙製品で人気を博しました。

榛原の当主たちは代々、同時代の画家たちに意匠を依頼し、ときにその活動を支援しました。

なかでも明治期前半に活躍した三代目 榛原直次郎(1846-1910 本名:中村平三郎)は、伝統的な日本美術の復興を目的として結成された龍池会(りゅうちかい)の設立初期に会員となり、日本青年絵画協会(のちの日本美術院)の設立を援助するなど、日本美術界と深い関わりをもち、柴田是真(1807-1891)、河鍋暁斎(1831-1889)、川端玉章(1842-1913)ら当代一流の画家たちと親しく交流しながら、精彩に富んだ意匠を次々と生み出していきます。

続く四代目 直次郎(1880-1963本名:中村真太郎)もまた、竹久夢二(1884-1934)や川瀬巴水(1883-1957)らと協働し、現代につづく、洗練された榛原デザインの基礎を築きました。

本展では、榛原と画家たちとの関わりに焦点を当て、主に明治から昭和初期にかけて製作された和紙小物の数々をご紹介します。

万国博覧会をはじめとする国内外の博覧会で受賞を重ね、工芸品としても高く評価された華麗な千代紙をはじめ、団扇絵、絵短冊、絵封筒、ぽち袋、熨斗(のし)などに加え、画家たちによる肉筆の画稿や榛原ゆかりの貴重な資料など、未公開資料を含む300点を超える作品を展示いたします。

また当巡回展にて、川瀬巴水が榛原のために描いた貴重な肉筆画6点を史上初公開いたします（※作品保護のため各会場2点ずつの公開となります）。

スティーブ・ジョブスにも愛好され、世界的に人気を集める新版画の旗手・巴水の美麗な世界をご体感いただけます。

紙と日本の文化を愛し、「生活と芸術を結ぶ」という思いのもと、人々の暮らしに上質な美をもたらしてきた榛原直次郎の歴代の歩みとともに、粋(すい)と技(わざ)を極めた榛原の豊かなコレクションをお楽しみください。

開催に合わせ各館ミュージアムショップでも、江戸期より積み重ねられた榛原デザインの商品を多数販売いたします。

■スケジュール

2026年の巡回予定は下記の通りとなっております。

4月4日(土)～5月31日(日)

パラミタミュージアム

三重県三重郡菰野町大羽根園松ケ枝町２１－６

「HAIBARA 和紙がおりなす日本の美

ー歴代榛原直次郎が絵師たちとつくりあげた世界 是真・暁斎・夢二・巴水―」

8月8日(土)～9月13日(日)

石川県立美術館

石川県金沢市出羽町２－１

「巴水・夢二・暁斎 日本の美紙展

-HAIBARA Art＆Design 咲き誇る粋と技―」

9月19日(土)～12月6日(日)

上田市立美術館サントミューゼ

長野県上田市天神３丁目１５－１５

「和紙がおりなす日本の美 HAIBARA Art＆Design

-暁斎・夢二・巴水ら絵師たちとつくりあげた世界-」

2027年以降も全国複数会場を巡回いたします。

■株式会社榛原について

文化三年（1806年）より続く東京日本橋の和紙舗。職人による手仕事で作られた良質な和紙やオリジナルデザインの千代紙、木版摺りの金封、便箋、ノートブックなどの紙製品の製造販売をおこなっております。

柴田是真、河鍋暁斎、竹久夢二、川瀬巴水など、近代日本美術を代表する絵師たちがデザインを手がけた榛原の製品は、ウィーン万国博覧会（1873年）、パリ万国博覧会（1878年）などで褒状を授与され、西欧に広まったジャポニスムの牽引に一翼を担いました。海を渡った榛原製品は、現在でも英V＆A美術館、仏パリ装飾美術館などに保存されています。

明治20年には皇居新宮殿の内装の御用を務め、有栖川宮熾仁親王殿下より堂号である「聚玉」の御染筆を賜りました。西郷隆盛、森鴎外、夏目漱石、正岡子規、永井荷風などの文人墨客にも愛好され、志賀直哉は『暗夜行路』の一節で、「はいばらの千代紙でも持って行っちゃ、どうだい」と主人公に語らせるなど、幅広い層に人気があったことを示しています。

近年では時代の要請とともに、伝統的な木版画の罫引き技術を発展させて国産化に成功した計測記録用紙の製造販売事業を手掛け、その品質の高さからアポロ11号のデータ記録紙としても採用されました。歴史とともに積み重ねられた榛原オリジナルデザインのライセンス提供事業なども手掛けております。

〈お客さまお問合せ〉

榛原ホームページ https://www.haibara.co.jp/

榛原オンラインミュージアム https://museum.haibara.co.jp/