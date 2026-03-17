アンリツ、マルチコア光ファイバ評価ソリューションのグローバル販売を開始

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、次世代の大容量光通信を支える基幹技術として期待されるマルチコア光ファイバの伝送品質を評価する「マルチチャネルファイバテスタ MT9100A」のグローバル販売を開始しました。

これに合わせて、2026年3月15日から19日まで米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開催中の、世界最大の光通信関連国際会議・展示会「OFC 2026（Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2026）」において、本製品を最新の評価ソリューションとして実演展示しています。

アンリツは、2025年11月より日本国内でMT9100Aの先行販売を開始し、国内の研究機関や製造現場において高い評価を得てきました。こうした実績を背景に、北米・欧州・アジア市場へ向けて、本製品をグローバルに展開します。

近年、AIやクラウドサービスの普及に伴い、光通信ネットワークにはさらなる高速化・大容量化が求められています。その有力な実現手段として、1本のファイバに複数の通り道（コア）を持つ「マルチコア光ファイバ」の実用化が各国で進められています。

一方で、マルチコア光ファイバを通信インフラに適用するにあたり、隣接するコア間で信号が漏れ出す「コア間クロストーク[※]」が伝送品質に影響を及ぼすことから、詳細かつ高精度な特性評価が不可欠です。

OFC 2026の展示では、4コア弱結合型マルチコア光ファイバ2本（各約20km）を対象に、アンリツ独自のマルチチャネルOTDR方式を採用したMT9100Aによる品質評価を紹介しています。伝送損失や反射減衰量に加え、信号品質に影響を与えるコア間クロストークの分布を距離方向に可視化し、接続点における各特性の変化例を提示することで、実運用を想定した評価イメージを分かりやすく示しています。

アンリツは、次世代光通信技術であるマルチコア光ファイバの社会実装に向け、研究開発から製造までを支援する測定技術を提供することで、光通信インフラの発展に貢献してまいります。

MT9100Aについて詳しくはこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt9100a)

マルチコア光ファイバテストソリューションの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions/photonic-networks/multicore-fibers)

展示場所：Booth #2011

用語解説

[※] コア間クロストーク

マルチコア光ファイバ内の特定のコアを伝わる光信号が隣接するコアへ漏洩し、別のコアの光信号と干渉する現象。クロストークの増加に伴い信号対雑音比が悪化し、通信品質が劣化する。

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介ページ(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)およびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM)でご覧いただけます。