住宅建設経営研究会、第18回経営セミナーを4月8日に新大阪で開催― 乱気流時代における工務店の勝ち筋とAI活用をテーマに、新建新聞社 三浦祐成氏が登壇 ―

住宅建設業経営研究所株式会社住宅建設経営研究会（所在地：大阪市西成区、主宰：濱村聖一）は、2026年4月8日（水）、大阪市立青少年センター（KOKOPLAZA）にて「第18回 経営セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、株式会社新建新聞社 代表取締役社長 三浦祐成氏を講師に迎え、「乱気流時代の経営～必ず知っておくべき変化と対応策～」をテーマに、急激に変化する住宅市場における経営の本質を読み解きます。

詳細はこちら(https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated)から

■ 住宅業界は今、構造変化の真っただ中にある

建材価格の上昇、金利の上昇、人手不足、実質賃金のマイナス、省エネ基準適合義務化。さらに、2024年度からの労働時間規制、大手企業の初任給引き上げ、若年層の就労意識の変化により、採用・組織運営の難易度は格段に上がっています。

また2025年以降、AIを活用したマーケティング、顧客対応、住宅提案に取り組む企業が増加。一方で、「取り組みたいが具体策が見えない」「社内で方向性が定まらない」という声も多く聞かれます。

長く続いたデフレ時代からインフレ時代へと移行する中で、従来の延長線上の経営では通用しない局面に入っています。

■ 本セミナーで得られる４つの視点

三浦祐成氏の講演では、以下のテーマを中心に解説いただきます。

・住宅業界・住宅市場に何が起きているのか、何が起きるのか

・人材・働き方はどう変わったのか、どう変えるべきか

・AIは住宅業界・工務店経営にどのようなインパクトを与えるか

・これからの工務店の勝ち筋と、社長が持つべき経営観とは

単なる情報提供ではなく、経営判断の基準を持ち帰っていただく内容となります。

■ 講師紹介

三浦 祐成 氏

株式会社新建新聞社 代表取締役社長

1972年山形県生まれ。信州大学人文学部卒業後、株式会社新建新聞社に入社。住宅専門紙「新建ハウジング」の立ち上げから記者を担当し、同紙編集長を経て現職。

ポリシーは「変えよう！ニッポンの家づくり」。執筆・講演を通じ、住宅業界の変革を提言し続けている。

■ 住宅会社経営者のための実践的セミナーを開催

セミナー終了後には、経営者同士の交流会を実施いたします。

同規模企業のリアルな課題共有や情報交換の場として、毎回高い評価をいただいております。

「聞いて終わり」にしない、実践へつなげる場としてご活用いただけます。

■ セミナー内容（経営視点で整理）

【第1部】15:00～16:30

乱気流時代の経営～必ず知っておくべき変化と対応策～

株式会社新建新聞社 代表取締役社長 三浦 祐成 氏

建材高騰、金利上昇、人材不足、AI進化など、構造変化が進む住宅市場。

本講演では、住宅業界の現在地と今後の方向性を整理し、社長が持つべき経営視点と対応策を提示します。

【第2部】16:30～16:50

三浦氏講演を受けての実践解説

住宅建設経営研究会 主宰 濱村聖一

第1部の内容を踏まえ、価格戦略・人材戦略・AI活用などを具体化。

工務店が今取るべき「次の一手」を実践視点で解説します。

■ このような方におすすめです

・地域工務店・住宅会社の経営者

・将来の事業の柱を模索している方

・高性能住宅・賃貸・非住宅分野に関心のある方

・市場環境の変化に備えた経営判断を行いたい方

■ 開催概要

開催日：2026年4月8日（水）

経営セミナー：15:00～17:00(無料ご招待）

経営者交流会：17:30～19:30（5000円/人）

会場：大阪市立青少年センター（KOKOPLAZA）

2階ホール（エクスプレスココ）

住所：大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目13-13

アクセス：JR新大阪駅東口より徒歩約７分

※お車で来場の方は近隣パーキングご利用ください

詳細・お申し込みはこちら

https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated(https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated)