住宅建設経営研究会、第18回経営セミナーを4月8日に新大阪で開催― 乱気流時代における工務店の勝ち筋とAI活用をテーマに、新建新聞社 三浦祐成氏が登壇 ―
住宅建設経営研究会（所在地：大阪市西成区、主宰：濱村聖一）は、2026年4月8日（水）、大阪市立青少年センター（KOKOPLAZA）にて「第18回 経営セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、株式会社新建新聞社 代表取締役社長 三浦祐成氏を講師に迎え、「乱気流時代の経営～必ず知っておくべき変化と対応策～」をテーマに、急激に変化する住宅市場における経営の本質を読み解きます。
詳細はこちら(https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated)から
■ 住宅業界は今、構造変化の真っただ中にある
建材価格の上昇、金利の上昇、人手不足、実質賃金のマイナス、省エネ基準適合義務化。さらに、2024年度からの労働時間規制、大手企業の初任給引き上げ、若年層の就労意識の変化により、採用・組織運営の難易度は格段に上がっています。
また2025年以降、AIを活用したマーケティング、顧客対応、住宅提案に取り組む企業が増加。一方で、「取り組みたいが具体策が見えない」「社内で方向性が定まらない」という声も多く聞かれます。
長く続いたデフレ時代からインフレ時代へと移行する中で、従来の延長線上の経営では通用しない局面に入っています。
■ 本セミナーで得られる４つの視点
三浦祐成氏の講演では、以下のテーマを中心に解説いただきます。
・住宅業界・住宅市場に何が起きているのか、何が起きるのか
・人材・働き方はどう変わったのか、どう変えるべきか
・AIは住宅業界・工務店経営にどのようなインパクトを与えるか
・これからの工務店の勝ち筋と、社長が持つべき経営観とは
単なる情報提供ではなく、経営判断の基準を持ち帰っていただく内容となります。
■ 講師紹介
三浦 祐成 氏
株式会社新建新聞社 代表取締役社長
1972年山形県生まれ。信州大学人文学部卒業後、株式会社新建新聞社に入社。住宅専門紙「新建ハウジング」の立ち上げから記者を担当し、同紙編集長を経て現職。
ポリシーは「変えよう！ニッポンの家づくり」。執筆・講演を通じ、住宅業界の変革を提言し続けている。
■ 住宅会社経営者のための実践的セミナーを開催
セミナー終了後には、経営者同士の交流会を実施いたします。
同規模企業のリアルな課題共有や情報交換の場として、毎回高い評価をいただいております。
「聞いて終わり」にしない、実践へつなげる場としてご活用いただけます。
■ セミナー内容（経営視点で整理）
【第1部】15:00～16:30
乱気流時代の経営～必ず知っておくべき変化と対応策～
株式会社新建新聞社 代表取締役社長 三浦 祐成 氏
建材高騰、金利上昇、人材不足、AI進化など、構造変化が進む住宅市場。
本講演では、住宅業界の現在地と今後の方向性を整理し、社長が持つべき経営視点と対応策を提示します。
【第2部】16:30～16:50
三浦氏講演を受けての実践解説
住宅建設経営研究会 主宰 濱村聖一
第1部の内容を踏まえ、価格戦略・人材戦略・AI活用などを具体化。
工務店が今取るべき「次の一手」を実践視点で解説します。
■ このような方におすすめです
・地域工務店・住宅会社の経営者
・将来の事業の柱を模索している方
・高性能住宅・賃貸・非住宅分野に関心のある方
・市場環境の変化に備えた経営判断を行いたい方
■ 開催概要
開催日：2026年4月8日（水）
経営セミナー：15:00～17:00(無料ご招待）
経営者交流会：17:30～19:30（5000円/人）
会場：大阪市立青少年センター（KOKOPLAZA）
2階ホール（エクスプレスココ）
住所：大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目13-13
アクセス：JR新大阪駅東口より徒歩約７分
※お車で来場の方は近隣パーキングご利用ください
詳細・お申し込みはこちら
https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated(https://www.jkml.co.jp/btl/260408seminar/?utm_source=260408&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nonnominated)