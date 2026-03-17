蓄電所専用通信インフラサービス「BESS光」を提供開始

株式会社オーエフ

株式会社オーエフ（本社：東京都港区、代表取締役：西山耕平）は、系統用蓄電所向けの通信インフラサービス 「BESS光（ベスひかり）」 を提供開始しました。

蓄電所は遠隔制御や電力市場との接続を前提とした設備であり、通信インフラは設備運用を支える重要な基盤となっています。特に蓄電所では、通信が停止するとEMSやアグリゲーターとの接続が断たれ、電力市場取引や設備制御が行えなくなる可能性があり、通信停止がそのまま売電機会の損失につながるリスクも指摘されています。

こうした背景を踏まえ、オーエフは蓄電所に必要となる 通信回線、ネットワーク設計、通信監視、機器保守 をワンストップで提供する蓄電所専用通信インフラサービス 「BESS光」 の提供を開始しました。光回線の開通から固定IPの提供、ネットワーク設計、通信監視までを一体的に提供することで、電力市場取引や遠隔制御に必要な通信環境の安定運用を支援します。

■背景：急拡大する蓄電所市場

再生可能エネルギーの拡大に伴い、日本国内では系統用蓄電所の開発が急速に進んでいます。需給調整市場や容量市場の整備により、蓄電所は電力系統の安定化を担う重要なインフラとして注目されています。

特に蓄電所は、EMS（エネルギーマネジメントシステム）やアグリゲーターとの連携による遠隔制御を前提とした設備であり、通信インフラの品質が事業運用に大きく影響します。

例えば次のような電力市場や制御機能では、リアルタイムに近い通信応答が求められます。

・需給調整市場

・一次調整力

・アグリゲーション制御

通信品が停止した場合、EMSやアグリゲーターとの接続が停止し、電力市場取引や設備制御が行えなくなる可能性があります。このため蓄電所において通信インフラは設備運用を支える重要な基盤となっています。

また太陽光設備と異なり、蓄電所ではEMSやアグリゲーターからの外部アクセスが求められるのでセキュリティを担保しながら特定の外部アクセスを許可するNW設計を行う必要があります。

■蓄電所開発現場で発生している通信インフラ課題

現在の蓄電所開発では、開発事業者やEPC企業、蓄電池メーカーが中心となるケースが多く、通信インフラの専門設計が十分に行われていない場合があります。

その結果として、次のような課題が発生するケースも見られます。

・通信ネットワーク設計の責任主体が不明確

・通信機器の監視体制が整備されていない

・機器故障時の対応体制が不明確

蓄電所のNWにおける課題

■蓄電所専用通信サービス「BESS光」

こうした課題を解決するため、オーエフは蓄電所向け通信インフラサービス 「BESS光」 を提供開始しました。

株式会社オーエフでは、太陽光や蓄電所のO＆Mサービスなどの再エネ設備のO＆Mサービスを提供しているだけでなく、都市開発や教育機関のNWシステムの設計、構築、保守を長年行っているのでその知見を活かして蓄電所のNWシステムの設計、構築、保守のサービスの提供を行う。

BESS光は、通信回線・ネットワーク設計・通信監視・保守を一体化したサービスであり、蓄電所の通信インフラをワンストップでサービス提供する。

また、今後は業界的に求められるセキュリティに関するサービスの追加を予定している。

サービス概要

■想定導入企業

本サービスは、次のような事業者に適しています。

・蓄電所開発事業者

・EPC企業

・蓄電所販売会社

・アグリゲーター

・EMSベンダー

・蓄電所事業主

■蓄電所通信設計の無料相談受付

オーエフでは、蓄電所の通信インフラ構築に関する 回線設計、ネットワーク構成、アグリゲーター接続 などについて無料相談を受け付けています。蓄電所開発をご検討の事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

また24時間365日対応のO&Mサービスも行っているので

■株式会社オーエフについて

株式会社オーエフは、通信インフラおよびエネルギーインフラの保守・運用サービスを提供する企業です。ネットワーク設備の設計・構築・保守や監視センターの運営など、通信インフラ分野における技術基盤を強みに、全国規模でインフラ運用サービスを展開しています。

また、太陽光発電設備のO&M（運用・保守）事業においても多くの実績を有しており、低圧・高圧・特別高圧を含め 1,800区画以上の設備を保守管理しています。

さらに、全国250拠点の技術者ネットワークと365日稼働の監視センターを活用し、遠隔監視から現地対応までワンストップで提供しています。

通信インフラとエネルギーインフラの両分野における技術力を背景に、今後拡大が見込まれる蓄電所分野においても安定運用を支えるサービスを提供する。

■会社概要

会社名：株式会社オーエフ

所在地：東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー14F

代表者：代表取締役 西山耕平

設立：2003年7月

事業内容

ネットワークソリューション事業

エネルギーソリューション事業

教育ICTソリューション事業

公式サイト

https://www.o-f.jp/