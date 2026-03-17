6度目の進化 万能ハーブ「ニーム」などハーブ成分の恵みが詰まった1本 2026年5月13日（水）リニューアル新発売 フィトヴェールローション
株式会社鈴木ハーブ研究所は、ニーム*¹ などハーブ成分配合で敏感肌やゆらぎ肌の方におすすめのスキンケア「フィトヴェールシリーズ」の中から、《フィトヴェールローション(https://s-herb.com/pytoveil/lotion/)》を2026年5月13日(水)お届け分よりリニューアル新発売しバージョンアップいたします。
*¹：整肌成分
フィトヴェールローション 100mL \4,500(税込)
【商品リニューアルの背景】
鈴木ハーブ研究所は、「娘の肌荒れを治したい」という想いで研究開発した化粧水をきっかけに2004年に創業しました。以来、「一人でも多くの人の肌悩みを解決したい」という想いのもと商品を開発し販売しています。
近年、花粉や気候変動の影響により“ゆらぎ肌”を感じる女性が増加しています。また、当社が実施した調査では86.2％が「スキンケアを最低限で済ませたい日がある」と回答しており、使用感のストレス軽減は重要な課題と捉えています。
今回リニューアル新発売する《フィトヴェールローション(https://s-herb.com/pytoveil/lotion/)》は、“敏感肌”や“ゆらぎ肌”の方に向けて開発し販売している商品です。ふんだんにハーブ成分を配合していたことにより、ローション自体に色があり、とろみのあるテクスチャーの商品でした。スキンケア後にメイクをする際の使用感について、お客さまからご意見をいただいたことで、より使いやすい使用感を目指し、今回リニューアル新発売することとなりました。
これまでの製品の良さはそのままに、生薬成分でもある植物エキス「オウバクエキス*²」の純度を上げて配合しています。より多くの方に使っていただきやすいアイテムとしてリニューアル新発売いたします。
【リニューアル内容】
《フィトヴェールローション》は2006年2月の発売以来、6回のリニューアルを重ねてきました。6回目となる今回は、生薬成分でもある植物エキス「オウバクエキス*²」の純度を上げて配合することとしました。これにより、ローションの透明度があがり、テクスチャーの粘度が下がり、さらに使用しやすくなりました。
*² 保湿成分
【商品詳細】フィトヴェールローション(https://s-herb.com/pytoveil/lotion/)
リニューアル新発売日：2026年5月13日(水)
内容量：100ｍL
販売価格：通常価格4,500円（税込）
商品特長：万能ハーブ「ニーム」を使用し、ハーブ(薬草)の力をそのまま感じられる贅沢なローションです。
【フィトヴェールシリーズについて】
万能ハーブ「ニーム」を最大限に生かした敏感な肌のための化粧品です。肌質を選ばず、より多くの方にニームの良さを実感していただける化粧品にするために、貴重なニームを贅沢に配合し、たくさんのハーブとの調合を研究し発売にいたりました。
ローション（フィトヴェールローション(https://s-herb.com/pytoveil/lotion/)）・固形せっけん（フィトヴェールソープ(https://s-herb.com/pytoveil/soap/)）・日焼け止め（フィトヴェールUVスキンケア42(https://s-herb.com/pytoveil/uv/)）の3種類の商品から構成されているシリーズです。
【会社概要】
株式会社鈴木ハーブ研究所
代表取締役社長：鈴木さちよ
本社所在地：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461
URL：https://s-herb.com
設立年：2004年9月
従業員数：45人
事業内容：化粧品の研究開発・販売