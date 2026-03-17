ペラペラ太陽光｜既存メガソーラーの収益を２倍以上へ｜FIP転×市場参入×リパワリングの「運用型太陽光」

株式会社ティーエスピー既存メガソーラーの収益を2倍以上へ

株式会社ティーエスピー（本社：広島県、代表取締役：多田多延子）は、既存のメガソーラー（高圧・特別高圧太陽光発電所）を対象に、FIT制度からFIP制度への転換後、卸取引市場、需給調整市場への参入、および超軽量太陽光パネル「ペラペラ太陽光」によるリパワリングを組み合わせ、発電所収益を最大2倍以上に向上させる収益最大化支援サービスを開始いたしました。

背景：既存メガソーラーは「収益を大幅に伸ばせる資産」へ

2012年のFIT制度開始以降、日本では多数のメガソーラーが導入されましたが、

・ 固定価格売電による収益の伸びの限界

・ 出力制御による売電機会の損失

・ 旧世代パネルによる発電効率の制約

・ FIT期間の終了

などにより、本来得られるはずの収益を十分に最大化できていない発電所が多く存在します。

一方、政府はFIP制度への転換を進めており、既存発電所でも収益構造を大きく改善できる環境が整いつつあります。

太陽光の電気を、投資家がどのように運用するかによって収益が大きく変わる「運用型資産」へと進化しています。

サービスの特徴

１．FIP転により市場価格連動の売電へ移行し収益性向上

FITからFIPへ転換することで、固定価格ではなく市場価格に連動した売電が可能になります。

さらに蓄電池を併設することで、

・ 電力価格が高い時間帯に売電

・ 出力制御時の損失回避

が可能となり、売電収益の大幅な向上が期待できます。

２．需給調整市場への参入により新たな収益源を創出

本サービスでは、発電所および蓄電池を活用し、卸取引市場及び、需給調整市場への参入を支援します。

需給調整市場では、電力系統の安定化に貢献することで、追加収益を得ることが可能です。

これは従来の「売電収入のみ」のモデルに対し、

「売電収益＋調整力提供による収益」という新たな収益構造を構築できることを意味します。

３．「ペラペラ太陽光」による重ね張りリパワリングで発電量を向上

超軽量太陽光パネル「ペラペラ太陽光」を活用することで、

既存パネルを撤去することなく、その上に重ねて設置する「重ね張りリパワリング」が可能です。

本手法により、

・ 既存パネルの撤去・廃棄費用が不要

・ 既存架台をそのまま活用可能

・ 超軽量のため構造補強不要

・ 最新パネルによる発電効率向上

が実現できます。

旧世代の太陽光パネルと比較して、最新のペラペラ太陽光は発電効率が高いため（薄型太陽光パネルで世界最高峰の23.5％）、同一面積でも発電量の増加が可能となり、発電所の収益をさらに向上させます。

収益改善効果：既存太陽光の収益は2倍以上へ進化

当社シミュレーションでは、出力約2MWのメガソーラーの場合の年間収益が2MWあたり約3億円規模となるケースも想定され、現在のFIT売電での収益と比較し、2～3倍以上の収益改善が期待できます。

＜例＞

■ シミュレーション条件

・ 2MWのメガソーラー

・ FIT価格：32円

・ 年間売電収入：約7,000万～8,000万円程度

■ 弊社からのご提案

・ FIP制度への転換

・ 蓄電池併設（蓄電池容量：約6MWh）

・ 電力卸市場の活用、需給調整市場への参入

・ ペラペラ太陽光によるリパワリング

■ 設備費用・回収期間

初期投資：約7.5億円

売電収入：1年目2.5億円、2年目3億円、3年目3億円（20～30年運用を想定）

回収期間：約2年8か月で設備費を回収

※試算は電力市場の動向、設備条件、地域の日照条件、現在公開されている約定価格等を基にしたシミュレーションです。

※系統用蓄電池の規模・地域・設備条件により結果は異なりますが、2～5年で回収できます。

製品概要

名称：リパワリング専用ペラペラ太陽光

変換効率：最大23.5%（単結晶シリコン/N型TOPCon）

出力：286W

サイズ：162×970×2.7mm

重量：2.7kg/平方メートル （4.24kg）

保証：製品保証15年、出力保証30年 ※薄型太陽光パネル世界最高峰

／ 施工保証20年（当社グループのEPC施工の場合）

今後の展開・お問い合わせ先

リパワリング専用ペラペラ太陽光

株式会社ティーエスピーは、既存再生可能エネルギー資産の価値最大化を通じ、日本のエネルギー自給率向上と電力インフラの安定化に貢献してまいります。

また、本サービスを展開いただける代理店も募集しております。

■ FIP転の試算や、代理店に関するお問い合わせ先

株式会社ティーエスピー

https://www.tsp-cg.com/contact

株式会社ティーエスピーについて

社名：株式会社ティーエスピー

設立：1996年 代表取締役：多田多延子

所在地：広島市南区出汐1-17-25

URL： https://www.tsp-cg.com/

主な事業内容：「日本のエネルギー自給率70％へ。」を理念に、超軽量＆超薄型太陽光パネル「ペラペラ太陽光」を活用した自家消費型の太陽光発電や系統用蓄電池（土地付き・工場併設）などを展開。収益シミュレーションから設置計画、施工工事までの一貫したサポート、商品企画が強みです。

■ YouTubeチャンネル 『ピンク社長のリアルライフch』

https://www.youtube.com/@pink_shacho

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iwFNy11BL9g ]