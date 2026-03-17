現場計測アプリ「FIELD-TERRACE（フィールドテラス）」、簡易3D マシンガイダンスシステム「Holfee3D（ホルフィー3D）」との連携機能をリリース

福井コンピュータ株式会社

福井コンピュータ株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役COO：杉田 直）は、現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」において、日本精機株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役社長：永野 恵一）の簡易3Dマシンガイダンスシステム「Holfee3D 」との連携機能を実装し、当該連携機能を搭載した新エディション「MG（Holfee3D）エディション」を、2026 年3 月17 日（火）にリリースいたしました。

【取り組みの背景】

国土交通省は2016 年より、生産性向上を目的とした「i-Construction」を推進し、3 次元データやICT 建設機械（マシンガイダンス含む）の活用を拡大しています。直轄土木工事ではICT 施工の実施率が約9 割に達したとの報告もあり、公共工事においてはICT／3D マシンガイダンス施工の標準化が進んでおります。

こうした背景のもと、既存建機に後付けでき、比較的低コストで導入可能なマシンガイダンス機器「Holfee3D」は、中小規模現場のDX 推進策として注目されております。

この状況を踏まえ、「FIELD-TERRACE」にマシンガイダンス機器との連携機能を新たに実装・展開することで、施工現場の人手不足解消と作業効率化による生産性向上に貢献してまいります。

【連携機能の概要】

「FIELD-TERRACE」と「Holfee3D」が連携することで、測量作業とマシンガイダンスをシームレスに切り替えて運用することが可能になります。土工作業時には、重機のバケット刃先位置をリアルタイムで把握でき、掘りすぎ・掘り残しといった施工ミスを未然に防止します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ye39k9GLc8Y ]

【リリース日】2026 年3 月17 日（火）

【価格】MG（Holfee3D）エディション：年間108,000 円（税別）

【販売店】本エディションは、「Holfee3D」取扱店での販売となります。詳しくはお問い合わせください。

【必要機材】

本エディションにて3D マシンガイダンスによる施工を行う際は、次の機材が別途必要となります。

⚫ 簡易3D マシンガイダンスシステム Holfee3D（日本精機社製）- IMU センサー（バケット）- IMU センサー（アーム）- センサープロテクター- ゲートウェイ- キャリブレーションアプリ

▼日本精機株式会社：Holfee3D 製品ページ

https://holfee3d.nippon-seiki.co.jp/

⚫ 自動追尾用3D プリズム KIRA640 Holfee SET（マイゾックス社製）- 全方位プリズム- プリズム固定ポール（50cm×2）- アームプレート×2- 固定用クランプ×2

▼株式会社マイゾックス：KIRA640 製品ページ

https://www.myzox.co.jp/data/products/article/1657