【NewsPicks「The UPDATE」出演】リーディングマーク代表 飯田悠司が、楠木建氏・岡島悦子氏・田中修治氏と「人が辞めない組織作り」について徹底議論

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じたHR事業「ミキワメAI」(https://mikiwame.com/)を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司、以下「リーディングマーク」）は、代表取締役社長の飯田 悠司が、NewsPicksの討論番組「The UPDATE」に協賛し、出演したことをお知らせいたします。 「『会社に不満はない』それでも人はなぜ辞めるのか？欠けているのは“納得”」をテーマに、有識者の皆様と「人が辞めない組織を作るために大切なこと」について議論を交わしました。

視聴はこちらから :https://youtu.be/qiObeuCys1I?si=0m79W4Pn3luwXiKt

■ 出演番組とテーマについて

今回出演したNewsPicks「The UPDATE」では、「人が辞めない組織を作るために大切なこと」を中心テーマに据え、採用難以上に深刻化する「人材の流出」について議論が行われました。

番組には、一橋ビジネススクール 特任教授の楠木建氏、株式会社オンデーズ 取締役会長の田中修治氏、株式会社プロノバ 代表取締役社長の岡島悦子氏という豪華ゲストが登壇し、弊社代表の飯田とともに、現代の離職の実態と解決策について多角的な視点から熱い議論が展開されました。

■ 飯田が番組内で語った主なハイライト

番組内にて、飯田は自身の「離職率4割の組織崩壊の経験」を踏まえ、以下の観点から組織課題の解決策を提示しました。

1. 「突然」の離職は、本人にとっては「当然」

カレンダーに突然「ご相談」という予定が入ったときは、すでに手遅れであることが多いと指摘。

マネージャーにとっては「突然」の退職でも、本人の中では数ヶ月前から強いモヤモヤやストレスを抱えており、限界に達した「当然」の結果です。番組内で飯田は、「ミキワメAI」を通じて蓄積した200万人以上の性格や心の状態のデータからも、人は急に辞めるわけではなく必ず予兆があることを説明しました。だからこそ、AIやサーベイを用いて一人ひとりの心の状態をあらかじめ捉え、手遅れになる前に予兆に気づく仕組みが必要だと語りました。

2. 働きやすさと働きがいは違う。事業戦略と組織戦略の接続が必要

労働環境を整える「働きやすさ」だけでは、マイナスがゼロになるだけで「働きがい」には繋がりません。飯田は、会社が儲かる仕組み（事業戦略）と、個人のやりがい（組織戦略）を1対1で接続させることの重要性を強調しました。

3. AI時代のマネジメントは、より「エモーション」が問われる

これからの時代、AIによってメンバーの業務や状態が可視化・管理しやすくなる一方で、人と人との信頼関係を築く「エモーション」の領域がより重要になると指摘しました。上司自身の性格と、部下の性格・心の状態を客観的に把握し、「この部下にはどう接するべきか」をAIからアドバイスとしてもらいながらコミュニケーションを取ることで、1on1の質を高めることができます。「仕事はAIで効率化・サポートし、最後は人と人のエモーションで向き合う」という「ミキワメAI」が目指す世界観に触れ、AI時代だからこそ人の重要性が問われると語りました。

■ 番組アーカイブの視聴について

本番組の模様は、以下のURLよりご視聴いただけます。

- 番組名：NewsPicks「The UPDATE」- タイトル：「会社に不満はない」それでも人はなぜ辞めるのか？欠けているのは“納得”- 視聴URL：https://youtu.be/qiObeuCys1I?si=0m79W4Pn3luwXiKt

■ 飯田悠司 プロフィール

飯田 悠司（いいだ ゆうじ）

株式会社リーディングマーク代表取締役社長

2005年東京大学経済学部へ入学。仕事にやりがいを感じる日本人が18%しかいないという状況に危機感を覚え、在学中の2008年1月に起業。

現在は6000社、200万人が利用する「ミキワメAI」シリーズや採用人気ランキングTop100社の約9割が利用する「ミキワメ就活」を中心としたHRサービスを展開中。

■ 会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミスマッチ採用を防ぐ「ミキワメAI 適性検査」(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」(https://mikiwame.com/well-being.html)

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント」(https://mikiwame.com/management.html)

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活」(https://www.recme.jp/)

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）」(https://nexvel.co.jp/)

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ」(https://mikiwame.com/lab/)