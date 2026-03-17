参加者の93％が幸福度向上を実感忙しい女性のための「自分充電時間」“整え力”を学ぶ新感覚のお稽古、春の3ヶ月チャレンジ開始

合同会社インフィニティ

合同会社インフィニティ（東京都渋谷区）が運営するウェルビーイングオンラインコミュニティ「Free Life LAB」は、2026年4月1日より、忙しい日常の中で”自分を整える習慣”を身につけるオンライン企画「春の3ヶ月チャレンジ」を開始します。

Free Life LABは2024年7月にスタートしたウェルビーイングコミュニティで、

1日15分の朝ヨガと夜のジャーナリングを通して、心と体を整える習慣づくりをサポートします。

今回は昨年大好評だった”自分を整える習慣”を作る３ヶ月チャレンジの第２弾です。

■ 背景：忙しい女性の「自分の時間不足」

仕事や家庭、子育て、介護など、

多くの女性が複数の役割を担いながら日々を過ごしています。

その中で

「自分のことはいつも後回し」

「気づけば一日が終わっている」

と感じている人も少なくありません。

忙しさや周囲への気遣いの中で

・ついイライラしてしまう

・周囲の機嫌に振り回されてしまう

・本当は嫌なのに我慢してしまう

といった経験をしている人も多くいます。

Free Life LABでは、こうした状態を

「心と体の充電が減っている状態」と捉え、

日常の中で自分を整える時間の大切さを提案しています。

また近年、忙しい日常を送る人が増える中で、

自分自身の心身のコンディションを整える力の重要性も社会的に注目されています。

■ 人生を生き抜く力「ライフパフォーマンス」とメンタルパフォーマンス

近年、人生をよりよく生きるための力として

ライフパフォーマンスという考え方が注目されています。

ライフパフォーマンスとは、

困難な状況に直面してもそれを乗り越え、

環境の変化やライフステージの変化に適応しながら、

自分の目標や課題に向き合い続ける力のことです。

ライフパフォーマンスは、

人間関係、働き方、生活習慣など、

人生を構成するさまざまな要素によって支えられています。

その中でも土台となるのが、

心と体の健康です。

そして健康の中でも近年特に注目されているのが

メンタルパフォーマンスです。

メンタルパフォーマンスとは、

心身の状態を整え、本来の力を発揮できる状態を保つこと。

しかし学校教育では、

自分の感情やストレスとどう向き合うか、

自分を整える方法を学ぶ機会はほとんどありません。

■ 学校では学ばなかった「整え力」という新感覚のお稽古

Free Life LABでは、

心と体をニュートラルな状態に戻す力を

「整え力」

と呼んでいます。

整え力とは

自分の感情や状態を理解し、整った自分に戻す力です。

イライラしたときや落ち込んだときに、

どれだけ早く整った状態に戻れるか。

この「戻せる力」があることで

・周囲の機嫌に振り回されにくくなる

・感情的な反応を減らすことができる

・自分らしい選択ができるようになる

といった変化が生まれます。

Free Life LABは、この整え力を

新感覚のお稽古として学ぶことができるコミュニティです。

■ 1日15分から始める「自分充電時間」

20-60代の女性が”整え力”を学んでいます。

Free Life LABでは、忙しい毎日の中で自分の心と体を整える時間を

「自分充電時間」と呼んでいます。

スマートフォンの充電のように、

心や体にも定期的な充電が必要だという考えから生まれた言葉です。

その実践として

・朝15分のヨガ

・夜15分のジャーナリング

という短時間の整え習慣を提案しています。

ライブ参加だけでなく

アーカイブ視聴にも対応しているため、

自分の生活リズムに合わせて取り組むことができます。

■ 参加者の声

体の細部と呼吸を意識して、ライブ配信なのですっぴんパジャマで参加できる。今の気持ちをそのまま書いてみる、発表の必要はないので心のままに。

参加者からは、自分を整える時間を持つことで

心や生活に変化を感じたという声が多く寄せられています。

「朝ヨガを15分するだけで体がスッキリするし、その日の気持ちが全然違いました。

イライラすることがあっても、一度深呼吸して落ち着けるようになりました。」

（40代女性）

「ジャーナリングを始めてから、自分の気持ちを整理できるようになりました。

今まで周りに合わせてばかりでしたが、“私はどうしたいのか”を考える時間になっています。」

（30代女性）

「自分のペースでできる時にだけやっています。

自分のために始めたのですが、私が整うことで家族との会話も増えました。今までで一番夫と仲がいいかもしれません。」

（50代女性）

■ Free Life LABについて

Free Life LABは、

「朝ヨガ × 幸せジャーナリング × 交流」の3つの習慣を通して幸せの土台をつくる、

「忙しい日々に、ちょっと自分に戻れる時間を」をコンセプトにした

幸せ習慣化コミュニティです。

現在20代～60代の女性を中心に、さまざまな生活スタイルを送るメンバーが

1日15分のライブ配信を通して、自分の心と身体に向き合いながら

日々の幸福度を高めています。

自分の変化を実感できるからこそ、気づけば続けられる自分になっている。

そんな習慣づくりをサポートしています。

2024年7月の開始以降、

3ヶ月以上の継続率は89％、参加者の93％が「幸福度の向上を実感」と回答しています。

■ Free Life LAB 詳細・参加方法

Free Life LABの詳細および春の3ヶ月チャレンジについては、以下のページをご覧ください。

※1ヶ月無料体験キャンペーン中！！

オンラインサロンURL：

https://lounge.dmm.com/detail/9524/index/

ジャーナリング担当：水谷圭ヨガ・瞑想担当：星野はるか