木材通販・DIY資材販売の専門オンラインショップ「K-WOODS LIFE（ケーウッズライフ）」グランドオープン！

越井木材工業株式会社

創業136年。木材加工技術を軸に幅広い事業を展開し、防腐木材をはじめとする木材の付加価値を追求。国産木材・廃材の利用を通じてサステナブルな社会の実現を目指す木材専門・建材メーカー、越井木材工業株式会社（本社：大阪府/代表取締役社長：越井潤）と、木材保存薬剤の技術を核に、幅広い製品・サービスの開発、製造、販売を行う薬剤メーカー、株式会社コシイプレザービング（本社：大阪府/代表取締役社長：越井潤）は、3月17日（火）両社が共同で展開するDIYブランド「K-WOODS LIFE（ケーウッズライフ）」の公式オンラインショップをグランドオープンいたします。

本サイトでは、DIY木材、屋外用木材、薪（キャンプ・薪ストーブ用）、ガーデン木材、木材保護塗料、インテリア製品、エクステリア用品など、さまざまな用途に対応した製品を全国にお届けします。メーカー直営の木材専門オンラインショップです。

K-WOODS LIFE オンラインショップ

https://kwoodslife.shop/

■ なぜ、今オンラインショップを開設するのか

K-WOODS LIFEはこれまで、全国のホームセンターを中心に木材製品をお届けしてきました。ホームセンターの木材部門でご愛顧いただいているお客様の存在は、私たちにとって大きな支えとなっています。一方で、ガーデニングやエクステリア、アウトドアに関心を持つお客様の多くは、園芸・エクステリア売場を中心にお買い物をされており、木材の専門売場との接点が少ないという現実がありました。「ウッドデッキを作りたい」「お庭を木のぬくもりで彩りたい」そんな想いを持ちながらも、プロ仕様の木材にたどり着けないお客様が多くいらっしゃいます。

このたびのオンラインショップ開設は、そうしたお客様との新たな出会いを生み出す第一歩です。木材のプロが選び抜いた製品を、場所を選ばず、直接お手元にお届けします。

■ 木のプロが厳選した、ここだけの製品ラインナップ

K-WOODS LIFEは、ただの木材通販ではありません。創業以来136年にわたり培ってきた木材保存・加工技術から生まれた、「本当に長く使える」製品だけを厳選した、木の専門家がプロデュースするオンラインショップです。

ガーデン・エクステリア向けには、薬剤を一切使わず高温熱処理で高耐久化した「サーモウッド」をご用意しています。サーモウッドは、国内唯一の製造メーカーとして安定した品質でお届けしており、それが私たちの誇りです。

サーモウッド処理装置（越井木材工業）サーモウッド ヒノキ PREMIUM

また、K-WOODS LIFEのオンラインショップにしかない限定商品も大きな魅力のひとつです。人気商品「ガーデンブロック」はオンラインショップ限定色をラインナップ。「ステンプルーフアクア」は木材専門メーカーが開発した高耐久塗料で、こちらのショップでのみご購入いただける逸品です。施工をぐっと手軽にしてくれる、置くだけデッキ材「モクポン」や、国産ヒノキにサーモウッド処理を施した高付加価値材「サーモウッド ヒノキ PREMIUM」など、専門店ならではのこだわりのラインナップをご用意しています。

ガーデンブロックステンプルーフアクア（全10色）モクポン バルコニーＰＬ広葉樹 薪 TAKIBITO

インテリア・DIY素材としては、国産ヒノキをはじめとする内装・インテリア向け製品も充実。製材・加工時に生まれる規格外品を再活用した「HINOKI またきた木」のような、環境にやさしい選択肢もご提案しています。さらに、販売から40年を迎え、今も長く愛され続けている木材保護塗料「ステンプルーフ」に加え、新商品「高性能木材保護塗料ステンプルーフアクア」もラインナップ。購入から施工後のケアまで、トータルでサポートする品揃えを実現しています。

■ 3つのカテゴリー設計で選びやすさを追求

K-WOODS LIFEでは、商品を「PREMIUM」「STANDARD」「VALUE」という3つのカテゴリーで展開します。この設計は、ユーザー様が商品を比較しやすいように意図しています。

PREMIUMカテゴリーには高い耐久性や美観を求める『プロ品質の製品』を揃え、STANDARDカテゴリーは汎用的な住宅‧エクステリア用途に適した『人気の定番商品』、VALUEカテゴリーは『お得な価格』でサステナビリティを重視した商品を提供します。

■ 木材のプロが支える、安心・信頼の木材通販

K-WOODS LIFEは製品を販売するだけのショップではありません。「木を使う人を、ずっとサポートする」という想いのもと、購入後のDIYライフも豊かにするコンテンツを発信、DIY・ホームセンターの商材・トレンドが一堂に集結する「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW」へ出展し続けています。

その信頼の土台となっているのが、累計2万棟以上の家づくり（※1）とウッドデッキ施工の実績です。豊富な現場経験から生まれた知見が、製品の品質設計からお客様へのアドバイスまで、すべてに活かされています。木材を長く使い続けるための技術力は、国内の木製ジェットコースターの木材にも採用されるほど高く評価されており、プロの現場でも選ばれ続ける品質が私たちの強みです。

これまで、林野庁「森林×脱炭素チャレンジ」優秀賞（林野庁長官賞）を２度受賞したほか、令和4年度には木材業界として初めて国土交通省海事局長表彰（エコシップ・モーダルシフト事業）を受賞。第63回治山研究発表会でも最優秀賞をいただくなど、業界内外から高い評価をいただいております。

第61回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025東武動物公園 水上木製コースター「レジーナII（ドゥーエ）」

またYouTubeチャンネル「K-WOODS LIFE」にて、YouTuberクボッチ（KUBOcchi）と山ちゃん先生（YAMAchanSENSEI）とともに、木材に関する幅広い情報を発信しています。木材の基本的な知識を学ぶことができるのはもちろん、他社や普段は見ることのできない現場への取材など、さまざまなコンテンツを配信しています。はじめてウッドデッキづくりに挑戦する方から、素材にこだわるベテランDIYユーザーまで、幅広いお客様に役立つ情報をお届けしています。

（※1）コシイプレザービング「ハウスガードシステム」実績 ｜ https://www.house-g.com/

■「K-WOODS LIFE」の"K"に込めた3つの想い

「K-WOODS LIFE」の“K”は、明治23年創業以来、木材とともに歩んできたコシイグループの頭文字「K」です。そして「Keep（守る）・Know-how（技術）・Kindness（やさしさ）」という３つの想いも込められています。

木を使いながら森を守り、製材・加工時に出る端材などを再活用することで、資源を循環させる。創業から受け継いできた木材保存技術（Know-how）を活かし、プロ仕様の品質を一般の暮らしにも届ける。そして、木のぬくもりを通して、人にも地球にもやさしい（Kindness）ライフスタイルを育てていく。私たちは、木を「使うこと＝守ること（Keep）」だと考えています。

サステナブルな木材製品を通じて『ガーデン・DIY・アウトドアの世界』に新たな価値を提案します。

■今後の展開

K-WOODS LIFEは、木材アウトレット販売、企業向け大量発注対応など、サービス拡充を図る予定です。このたびのグランドオープンにより、全国どこからでも高品質な木材や関連商品をネットで購入できる環境を整えました。越井木材工業株式会社および株式会社コシイプレザービングは、これまで培ってきた木材加工技術・保存処理技術と、オンラインでの販売ノウハウを融合させ、信頼性の高いブランドとしてK-WOODS LIFEを育ててまいります。

全国のホームセンター各店への商品サポートも継続しており、オンラインとリアル店舗が連携しながら、木材のある暮らしをトータルで支えていきます。K-WOODS LIFEは『木と生きる未来』をつくるブランドとして、人と自然をつなぐ架け橋であり続けます。

● K-WOODS LIFE オンラインショップ

https://kwoodslife.shop/

● K-WOODS LIFE ウェブサイト

https://www.koshii.co.jp/diy/index.html

● K-WOODS LIFE SNSアカウント

Youtube：https://www.youtube.com/@kwoodslife

Twitter：https://twitter.com/kwoodslife1?s=11

Instagram：https://www.instagram.com/k.woods.life/

Facebook：https://www.facebook.com/K-woods-life-106548434824356/

■ 会社概要

社名：越井木材工業株式会社

設立：1948年6月（創業1890年）

代表取締役社長：越井 潤

本社所在地：大阪府大阪市住之江区平林北1-2-158

URL：https://www.koshii.co.jp

SNS : https://www.instagram.com/koshiiwoods_official

社名：株式会社コシイプレザービング

設立：1973年7月（創業1975年）

代表取締役社長：越井 潤

本社所在地：大阪市西区靭本町1-6-21 関包スチールビル1F

URL：https://koshiipreserving.co.jp

SNS : https://www.instagram.com/koshiip_official

【本リリースに関するお問合わせ】

K-WOODS LIFE オンラインショップ内のお問合わせフォームをご利用ください。

URL：https://kwoodslife.shop/pages/contact