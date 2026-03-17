オカダアイヨン、東京本店 北関東営業所を新設

オカダアイヨン株式会社

オカダアイヨン株式会社（本社：大阪市港区、代表取締役社長：岡田祐司）は、北関東エリアにおける販売・メンテナンス・部品供給体制を強化するため、この度、埼玉県鴻巣市に東京本店 北関東営業所を新設しました。

本営業所は当社として最大規模を誇り、20tクレーンを含む整備機器、部品センター、冷暖房完備の作業スペースを備えます。建屋には太陽光発電設備も設置し、環境負荷低減にも取り組みます。本営業所の新設により、当社は首都圏再開発に伴う大型解体案件の増加、林業関連機械の需要拡大、東京本店の業務集中などの状況に対応し、より迅速で高品質なサービスを提供してまいります。

◆新営業所概要

名称： オカダアイヨン株式会社 東京本店 北関東営業所

所在地： 〒365-0034 鴻巣市上生出塚774-1

営業開始日： 2026年4月1日

業務内容： 建設機械・林業機械用アタッチメントの販売・メンテナンスサービス

電話番号： 048-580-4851

FAX： 048-580-4852

◆施設・設備情報

敷地面積： 4,673 平方メートル （約1,414坪）

延床面積： 1,645平方メートル （約498坪）

建物構造： 鉄骨造2階建

主要設備：

サービス工場（大型機械対応、冷暖房完備）

20トンクレーン1基、15トンクレーン2基、10トンクレーン2基、2.8トンクレーン1基

部品保管スペース

会議室・商談スペース

太陽光発電設備

外観◆オカダアイヨンについて

1938年の創業以来、圧砕機及び油圧ブレーカ等の建機アタッチメントの製造・販売・メンテナンスを中心に行う機械メーカー。主力製品である解体環境アタッチメントでは国内トップシェアを維持しつつ、林業機械分野や海外市場拡大にも注力しています。グループ経営理念「社会に存在価値ある会社」の実現に向けて、中長期経営計画「VISION 30」に則り、社会的責任を果たしつつ、事業の拡大による企業価値向上を図ってまいります。

◆会社概要

商号 ： オカダアイヨン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 岡田 祐司

本社 ： 〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

設立 ： 1960年9月1日

事業内容 ： 建設・林業機械の製造、販売、修理

資本金 ： 2,221百万円（東京証券取引所 プライム市場上場）

HP ： https://okadaaiyon.com/

◆本件に関するお問い合わせについて

オカダアイヨン株式会社 総務部 IR・広報チーム

soumu@aiyon.co.jp