農林水産物の魅力を全国へ。北九州市地域おこし協力隊募集！

福岡県北九州市（北九州市役所）若松北海岸エリア

北九州市では、若松北海岸エリアにおいて地域の魅力発信や農林水産物のPRを行う「地域おこし協力隊」の募集を開始しました。

玄界灘に沈む夕日と豊かな農林水産物に恵まれた地で、地域住民とともに魅力を掘り起こし、全国へ発信する担い手を募集します。任期は最長３年、移住を伴う活動を通じて地域活性化と起業(店舗オープンなど)を目指します。

募集背景

北九州市では、若松北海岸エリアの規制緩和を行い、地域の食・景観・自然とのふれあい・農林水産物等を活用した観光関連施設（飲食店、農林水産物直売所、体験農園等サービス、宿泊施設、CAFE、喫茶店、お土産物屋など）の立地が可能となっています。

そのような若松北海岸エリアにおいて、北九州市の農林水産物の広報を通じて、農業、水産業、畜産業、林業の幅広い知識を形成し、また農家や漁師などの農林水産関係者と人脈を形成することで、３年間の活動後の生活基盤（起業：店舗オープンなど）を検討しながら活動を行い、地域への定住、定着を図るものです。

報償等（初年度）

（１）報償費相当分

年間３，５００千円以内（契約期間および月の活動日数等により限度額は異なる）

（２）活動に必要な経費相当分

年間２，０００千円以内（契約期間により限度額は異なる）

活動内容

- 住居、活動用車両の借上費- 作業道具、消耗品等に要する経費（例：パソコン、文房具、プリンター用インク、印刷用紙、記録用カメラ等）など（１）北九州市西部の農林水産物の広報- 農林水産関係者等に取材を行い、広報活動（ＳＮＳによる情報発信や広報誌作成など）を行う。- 北九州市西部の農林水産物を取り扱っている料理店などの料理を取材して広報する。- 市内の大学や高校など、地元農林水産物の調理などを学ぶ学生と連携した広報活動を行う。- 北九州市役所農林課が運営しているホームページ「地元いちばん」(https://jimoto1ban.jp/)のコンテンツ充実。https://jimoto1ban.jp/（２） 農林水産物のブランド化

新しい視点で北九州市西部の新たな魅力を発見し、農林水産物のブランド化に向けての商品施策の検討・実施

募集概要

活動イメージ(例)[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/469_1_543c2e27fd799f7eb04a4de45839f1d0.jpg?v=202603171051 ]（１）募集人数

１名

（２）任期

最長３年

（３）副業可否

地域おこし協力隊業務に支障のない範囲であれば可能

（４）活動地域

主に北九州市西部の若松北海岸エリアの農村地域

※住居は農村地域に限らず市内の住宅に居住して活動をしていただきます。

応募方法（郵送のみ）

応募・お問い合わせ先

- 応募期限 令和８年４月３０日（木） 必着- 提出書類 １.北九州市地域おこし協力隊応募用紙（所定様式）２.住民票（３ヶ月以内に取得したもの）３.普通自動車運転免許証の写し- 応募先 下記応募先参照北九州市ホームページ :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10900320_00001.html募集に関する詳細は、北九州市ホームページをご覧ください

北九州市では、地域の人々とともに地域の魅力を掘り起こし、新たな価値を生み出す人材を求めています。自然豊かな若松北海岸エリアで、地域の未来を一緒に作りませんか？

北九州市 産業経済局農林水産部農林課

管理係（担当：松浦、尾崎）

住所：〒８０３-８５０１ 福岡県北九州市小倉北区城内１番１号

電話：０９３-５８２-２０７８（直通）

FAX：０９３-５８２-１２０２

Mail：san-nourin@city.kitakyushu.lg.jp