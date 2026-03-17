人間関係を起点とした「組織コンサルティング」を本格提供開始

株式会社エンディングキャリア

株式会社エンディングキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤大介）は、キーマン同士の連携不足、上司部下のすれ違い、ハラスメントリスクなど、人間関係に起因する組織課題を可視化し、解決策の提案から実行支援まで伴走する「組織コンサルティング」を、2026年3月17日（火）より本格提供開始します。

背景

人手不足が深刻化する現在、企業には「採用の強化」はもちろんのこと、「既存社員の定着」と「生産性の向上」が急務となっています。 一方で、テレワークの普及やキャリア観の多様化により、組織内の「関係性の問題」は見えにくくなっています。この潜在的な問題を放置すれば、突然の離職や部門連携の停滞、現場のパフォーマンス低下を引き起こすリスクがあります。 当社は、このような見えにくい組織課題を「人と人との関係性」の観点から可視化。個々のポテンシャルを引き出し、成果を最大化する組織運営を支援いたします。

現場では次のような「表面化しにくい組織課題」が、定着率や生産性を大きく左右しています。

・キーマン同士の連携不足

・上司と部下の認識のズレ

・指導とハラスメントの境界が曖昧なマネジメント

こうした根深い課題は、制度や仕組みの改善だけでは解決が難しく、人と人との関係性に踏み込んだ専門的な支援が必要不可欠です。

サービスの特徴

本サービスの特徴は、組織サーベイ結果を可視化するだけでなく、課題の真因を捉え、解決策の実行から成果創出に至るまで一気通貫で伴走支援する点にあります。

1．組織メンバーの関係性の可視化

各メンバーの特性やコミュニケーション傾向を踏まえ、組織内の関係性を客観的に分析・可視化します。連携を阻害する「すれ違いの要因」だけでなく、お互いの持ち味を活かし合える「相乗効果の要因」も含め、関係性がもたらすプラスとマイナスの両面をフラットに捉えます。

2．真因の特定と、解決策の提案

対症療法ではなく、データから導き出された「本質的な課題」にアプローチします。現場が納得して実行に移しやすい、実効性の高い解決策をご提案します。

3．1on1やグループセッションによる伴走支援

「提案して終わり」にはしません。1on1とグループセッションを効果的に組み合わせることで、現場での施策実行をサポートし成果創出へとつなげます。

導入実績

IT・通信、医療・福祉、自治体など、約20社の支援実績があります。これまでの支援事例では、以下のような成果が生まれています。

・部門トップ同士の連携強化により、新製品リリースのリードタイムを50％短縮

・上司部下の関係性改善により、新卒離職率を50％から10％へ改善

・組織風土の見直しを通じた、ハラスメントリスクの低減

※上記は支援先における一事例であり、成果水準は組織状況や支援内容により異なります。

ご支援の流れ

1．予備診断（無料）

経営層や人事へのヒアリング、組織サーベイを通じて課題の真因を特定します。

2．解決策の提案（無料）

具体的な解決策と期待効果を提示し、実施可否をご判断いただきます。

3．実行支援

解決策の実行を伴走支援し、成果創出までつなげます。

サービス公式サイト

組織コンサルティングの詳細は、以下よりご覧いただけます。

https://endingcareer.co.jp/od/(https://endingcareer.co.jp/od/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=od_service&utm_content=site)

代表プロフィール

株式会社エンディングキャリア

代表取締役 佐藤大介



高校卒業後に航空自衛隊へ入隊。その後、就職氷河期の中で転職を重ねながらキャリアを形成し、大手から中小企業まで多様な業種を経験。事業責任者および人事責任者として、人材育成・組織開発領域に20年従事。現在は人間関係を起点とした組織開発・人材育成支援を提供。多摩大学大学院修了、キャリアコンサルタント。

会社概要

社名：株式会社エンディングキャリア

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル1階2階

代表者：代表取締役 佐藤大介

URL：https://endingcareer.co.jp/(https://endingcareer.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=prtimes_corporate&utm_content=corporate)

お問い合わせ先

株式会社エンディングキャリア 広報窓口

TEL：050-5602-3349 ※ 受付時間は平日10:00-16:00

Eメール：info@endingcareer.co.jp