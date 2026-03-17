【千葉県市原市】3/21(土)、22(日)道の駅あずの里いちはら春のイベント開催
市原市役所
3月22日(日)
道の駅あずの里いちはらにて、毎年恒例の春祭りイベントを開催します
農産物等の直売や、地元クリエーターによるアクセサリー販売、キッチンカーなどの出店を予定しています。3月21日は明治安田生命による健活イベントを開催！
日時
3月21日(土)、22日(日)10時～16時
会場
道の駅あずの里いちはら(市原市浅井小向492-1)
出店者（順不同）3月21日(土)
杉山ジャム工房、山田フードサービス、高沢海苔店、charmee、POSYDIP、明治安田生命、壽海老ーKOTOBUKIEBI-、房のジビエ、ワンハート、OGUMOGU、Indigo Smile、moimoi ほか
3月22日(日)
杉山ジャム工房、山田フードサービス、高沢海苔店、立野農業開発、壽海老ーKOTOBUKIEBI-、房のジビエ、ワンハート、OGUMOGU、マミーズキッチン ほか
問い合わせ先
あずの里いちはら運営協議会（0436-37-8891）
ウェブサイト
https://azunosato.tsukahara-ri.com/%e3%81%82%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%87%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%af%e3%82%89%e6%98%a5%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/