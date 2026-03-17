LINE公式アカウントからマイページへのソーシャルログインサービスの導入

ペット＆ファミリー損害保険株式会社

Ｔ＆Ｄ保険グループのペット＆ファミリー損害保険株式会社（社長：石井 淳二郎）は、このたび、LINE公式アカウントから、お客様のマイページへ簡単にログインできるソーシャルログインサービスを導入いたしました。

LINE公式アカウントとマイページを連携いただくことで、ID・パスワードを入力することなく、よりスムーズにマイページをご利用いただけます。

マイページでは、保険金WEB請求をはじめ各種お手続きが可能です。また、LINE公式アカウントでは、ペットの健康に関する情報や当社サービス・お役立ち情報等を配信しています。

この機会にLINE公式アカウント、マイページをぜひご活用ください。

■LINE 公式アカウントからマイページへのログイン方法

■ LINE の「友だち追加」の方法

※ご利用の端末や操作環境等により表示画面が実際と異なる場合があります。２次元コードをスマホで読み取って追加

ボタンをクリックして追加 :https://lin.ee/OTyGshe

■Ｔ＆Ｄ保険グループについて

太陽生命・大同生命・Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命などを傘下にもつ保険グループです。

持株会社である株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスは東京証券取引所プライム市場（証券コード8795）に上場しています。

■企業概要

会社名：ペット＆ファミリー損害保険株式会社

事業内容：損害保険業

設立：2003年8月

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野四丁目２７番３号

代表者：代表取締役社長 石井 淳二郎

資本金：36億5,650万円（別途、資本準備金35億5,000万円）

株主：株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス (出資比率100%)

URL：https://www.petfamilyins.co.jp/