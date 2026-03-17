三菱ＵＦＪファクター、電子決済サービスに「楽天ペイ」「ｄ払い」を追加

三菱UFJファクター株式会社

三菱ＵＦＪファクター株式会社のコンビニ収納サービス「コンビニネット」でご利用いただける

「電子決済サービス」に、2026年3月より「楽天ペイ」「ｄ払い」が追加されました。

キャッシュレス決済の選択肢が増えることで、利用者の利便性・企業の代金回収率の向上を

期待できます。

「電子決済サービス」とは

企業（請求する側）が発行した「払込票」のバーコードを、利用者（支払う側）がスマホアプリで

読み取ることで、コンビニ店舗に出向くことなく、お支払いいただけるサービスです。

「PayPay」「au PAY」「PayB」「ファミペイ」「楽天銀行」に加え、

2026年3月より「楽天ペイ」「ｄ払い」もご利用いただけるようになりました。

＊「電子決済サービス」のご利用には、「コンビニネット」のご契約と別途お申込みが必要です。

コンビニ収納サービス「コンビニネット」とは

「コンビニネット」は、全国のコンビニ・郵便局でお支払いできるサービスです。

商品・サービスの代金回収手段として、医療・福祉、通信、小売など、

様々な事業者さまにご利用いただいています。

詳細はこちら :https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/conveni/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260317

「電子決済サービス」のメリット

■企業（請求する側）

- 追加料金なし→「コンビニネット」の基本料でご利用可能（収納の発生しない月は0円です）→収納1件当たりの取扱手数料は、コンビニ収納時と同額- 収入印紙は不要→紙の受領証は発行されません＊紙の受領証等を発行する場合、記載金額50,000円以上の収納には収入印紙が必要です＊「ファミペイ請求書支払い」の支払上限は、49,999円です

■利用者（支払う側）

- いつでもお支払い可能→届いたその場でお支払いいただけるため、忙しい方でも、支払い忘れの心配なし- 選べるお支払い方法→生活スタイルに合わせて、便利なお支払い方法を選択

詳細はこちら :https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/case/case3/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260317

＊ご利用に先立ちまして、三菱ＵＦＪファクター・電子決済サービス提供元で事前審査をさせていただきます。

＊販売する商品・販売方法・サービス内容等でお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「電子決済サービス」のご提案に関する お問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44971/table/63_1_6f26b29d0fc12ab2786f31db628cf906.jpg?v=202603171051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/44971/table/63_2_e9dd0f55455a0b56ef0373cd146cba02.jpg?v=202603171051 ]三菱ＵＦＪファクター株式会社 会社概要

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 小川 浩一

設立 ：1977年6月

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー

URL ：https://www.muf.bk.mufg.jp(https://www.muf.bk.mufg.jp?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260317)

楽天ペイメント株式会社 会社概要（「楽天ペイ」提供元）

代表者：代表取締役社長 最高執行役員 小林 重信

設立 ：2019年4月

所在地：東京都港区港南2-16-5 NBF品川タワー

URL ：https://payment.rakuten.co.jp/

株式会社ＮＴＴドコモ 会社概要（「ｄ払い」提供元）

代表者：代表取締役社長 前田 義晃

設立 ：1991年8月

所在地：東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

URL ：https://www.docomo.ne.jp/corporate/